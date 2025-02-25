Продавали медикаменти з РФ: правоохоронці провели обшуки в мережі аптек та затримали підозрюваних
Правоохоронці повідомили про підозру двом власникам київської мережі аптек та двом фармацевтам за провадження господарської діяльності у взаємодії з Росією
Про це повідомили Офіс генпрокурора та Національна поліція.
За даними поліції, двоє громадян Азербайджану організували незаконне ввезення в Україну та збут російських лікарських препаратів. Продавали, зокрема, антибіотики, протизапальні засоби, імуномодулятори, стимулятори розумової працездатності тощо.
Як зазначили правоохоронці, лікарські препарати надходили з території Росії до Молдови рейсовими автобусами. Після цього підозрювані особисто або за допомогою водіїв транспортували їх до України, уникаючи митного контролю.
За попередніми оцінками внаслідок такої діяльності з РФ, понад 1,5 млн грн перераховано на розрахункові рахунки мережі російських аптек, частина яких надалі була сплачена у вигляді податків та зборів до федерального бюджету Росії.
У межах обшуків у мережі аптек, а також за місцями проживання підозрюваних правоохоронців вилучили понад 100 найменувань іноземних препаратів, у тому числі понад 30 – російського виробництва.
За фактами виявленої незаконної діяльності поінформували Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, за результатами чого контролюючий орган прийняв рішення скасувати "підприємцям" ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної та оптової торгівлі лікарськими засобами.
Двом організаторам – власникам мережі аптек – та двом фармацевтам повідомили про підозру за провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, що вчинене в складі організованої групи (ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України). Фігурантам загрожує до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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