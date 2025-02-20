У Києві викрили зловмисників, які продавали гуманітарні авто для ЗСУ
Двох мешканців столиці підозрюють у продажі гуманітарних автомобілів, призначених для військових. Лише за два роки ділки ввезли в країну щонайменше 200 автівок, використовуючи документи благодійного фонду, керівник якого помер на початку 2024 року
Про це інформує ГУНП у місті Києві.
"42-річна жінка відповідала за ввезення авто на територію України та його оформлення, а також керувала процесами продажу. ЇЇ 35-річний посібник на імпровізованому майданчику для стоянки авто безпосередньо особисто працював з покупцями та брав гроші за машини", - повідомляють у поліції.
Зазначається, що спільники завозили автомобілі з різних країн Євросоюзу, а при розмитненні використовували статутні документи, печатки та цифрові підписи одного з благодійних фондів. Це давало їм можливість пройти митне оформлення за пільговими умовами.
Фото: ГУНП у місті Києві
"При цьому понад 140 автомобілів було оформлено з використанням електронного підпису на той час вже померлого очільника благодійної організації", - додали в поліції.
Повідомляється, що правоохоронці здійснили контрольну закупку двох автомобілів – мікроавтобуса Ford Transit та позашляховика Mitsubishi Pajero, що були ввезені під виглядом благодійної допомоги для Сил оборони України. Зловмисники оцінили машини у майже 17 тисяч доларів.
Фото: ГУНП у місті Києві
Фото: ГУНП у місті Києві
Крім того, у рамках провадження правоохоронці провели низку обшуків, у ході яких виявили та вилучили 17 автомобілів, які кримінальні компаньйони планували продати, додали в поліції.
Фото: ГУНП у місті Києві
"На підставі зібраних доказів фігурантам вручили підозри за ч. 3 ст. 201 - 2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
За незаконні оборудки фігурантам загрожує до 7 років позбавлення волі.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Волинські правоохоронці ліквідували ще одну схему незаконного ввезення автомобілів, коли автівки ввозилися начебто для потреб ЗСУ, а насправді виставлялися на продаж через соцмережі.
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