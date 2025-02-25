Вийшов тизер-трейлер другого сезону серіалу "Андор" з франшизи "Зоряних війн"

Про це пише Hollywood Reporter.

Стримінг Disney+ випустив перший тизер-трейлер другого сезону американського телесеріалу "Андор" з франшизи "Зоряних війн". Майбутній сезон завершить історію та приведе до подій у фільмі "Бунтар Один" 2016 року, приквелом якого і є серіал.

"У другому сезоні персонажі та їхні стосунки загострюються, оскільки наближається війна, і Кассіан стає ключовим гравцем в Альянсі повстанців. Кожен пройде випробування, і в міру зростання ставок зрада, жертви та суперечливі плани поглибляться", - йдеться в офіційному описі нового сезону.

Останній сезон міститиме 12 епізодів, розбитих на чотири глави по три епізоди в кожній. Прем’єра першого розділу відбудеться 22 квітня, наступні розділи виходитимуть щотижня.

"Одним із найбільших захоплень під час створення "Андора" є масштаб історії та кількість персонажів, з якими ми можемо зустрітися — звичайні люди, імперські правителі, пристрасні революціонери. Вони справжні люди, які ухвалюють епічні рішення, і всі вони ставлять питання з жахливими наслідками. Подорож Кассіяна — це душа і суть нашої історії, але це хор, який створює шоу. Я дуже радий, що глядачі побачать, куди ми підемо у другому сезоні", - прокоментував керівник проєкту Тоні Гілрой.

У другому сезоні знялися Дієго Луна, Стеллан Скашгорд, Женев’єв О’Райлі, Деніз Гоф, Кайл Соллер, Адрія Архона, Фей Марсі, Варада Сету, Елізабет Дулау, Алан Тьюді, а також Бен Мендельсон і Форест Вітакер.

Прем'єра першого сезону серіалу відбулася на Disney+ 21 вересня 2022 року, коли вийшли перші три з дванадцяти епізодів.



