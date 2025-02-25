СБУ затримала одеситку, яка ховала вибухівки для терактів і палила енергооб’єкти Укрзалізниці

Про це повідомляє СБУ.

Підозрюваною виявилася 32-річна одеситка, яку наприкінці минулого року дистанційно завербував кадровий співробітник сил спеціальних операцій російського ГРУ.

Так, жінка підпалила релейну шафу сигнальної установки і трансформаторну підстанцію на місцевій лінії залізничного сполучення. Потім вона поїхала до Дніпра, де за координатами свого куратора забрала зі схованки елемент вибухівки, замаскований в пачку від сигарет. Вона мала облаштувати поблизу порту схрон з комплектуючими для саморобного вибухового пристрою.

"Після повернення в Одесу зрадниця намагалася закласти комплектуючу для СВП у заздалегідь підготовлену схованку біля портової інфраструктури", - встановили правоохоронці.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон з доказами комунікації з російським ГРУ. Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Жінці загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.