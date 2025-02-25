СБУ затримала одеситку, яка ховала вибухівки для терактів і палила енергооб’єкти Укрзалізниці
Правоохоронці повідомили про підозру жительці Одеси, яка пішла на співпрацю з РФ і готувала схованки з вогнепальною зброєю та складовими для вибухівки
Про це повідомляє СБУ.
Підозрюваною виявилася 32-річна одеситка, яку наприкінці минулого року дистанційно завербував кадровий співробітник сил спеціальних операцій російського ГРУ.
Так, жінка підпалила релейну шафу сигнальної установки і трансформаторну підстанцію на місцевій лінії залізничного сполучення. Потім вона поїхала до Дніпра, де за координатами свого куратора забрала зі схованки елемент вибухівки, замаскований в пачку від сигарет. Вона мала облаштувати поблизу порту схрон з комплектуючими для саморобного вибухового пристрою.
"Після повернення в Одесу зрадниця намагалася закласти комплектуючу для СВП у заздалегідь підготовлену схованку біля портової інфраструктури", - встановили правоохоронці.
Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон з доказами комунікації з російським ГРУ. Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Жінці загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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