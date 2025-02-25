Нагадаю, США разом з Ізраїлем, Білоруссю, Північною Кореєю, Росією та іншими ублюдочними країнами вісі зла голосували проти української резолюції, де Росія названа агресором.

І це не про цінності навіть. Це про те, що Америка Трампа – це Америка с*икунів.

Ви кажете, дідо Байден боявся Путіна? Може, й боявся. Нікому не хочеться ризикувати ядерною війною, яка знищить світ, через Україну. Але Байден, хоч і боявся, але давав зброю. Не всю, не так багато, як хотілося б, але достатньо, щоб захистити себе. І достатньо для того, щоб Америка могла почувати себе гідно – як справжній відповідальний світовий лідер.

Трамп прийшов на риториці, що Байден слабкий, а він сильний. І де сила самого Трампа зараз? Її нема. Трамп не просто побоюється Путіна, як Байден, він натурально с*иться в штани від перспективи найменшого конфлікту з Московією.

Читайте також: Мир по-трампівськи: застосувати силу до жертви й допомагати агресору Велика країна Америка, найсильніша у світі економічно, військово і політично, зараз стелиться в ноги Путіну, ніби мільйони американців в одну мить втратили свою гідність. Ніби нація, яка дала по морді Совєцькому Союзу під час Карибської кризи, раптом забула, хто вона є і підібгала хвіст перед дрібною шпаною.

Це точно ви, американці? Це точно ваш шлях – шлях с*икунів, які ховають свій страх за нібито прагматизмом?

Наша війна, це ж історія не про нас. Це історія про те, як Путін намацав вашу слабкість – страх. І тепер він буде тиснути на цей страх, поки не забере у вас все.

Я розкажу вам, американці, як буде. Зараз ваш с*икливий президент віддає Путіну Україну, щоб не було ядерної війни. Потім, так само як нас, ви віддасте Путіну країни Балтії, Фінляндію, Польщу, Молдову. Щоб не воювати за союзників і не наражати себе на небезпеку ядерної війни, ваш с*икливий президент з вашої мовчазної згоди, вийде з НАТО. Переконаний, це відбудеться вже найближчим часом.

Зараз ви думаєте, що Путін забере Східну Європу і заспокоїться? Ви дуже погано знаєте рускіх. Можливо, тому, що ви знаєте їх зі своїх тупих фільмів, де вони напам'ять декламують вірші чи грають на фортепіано. Насправді вони зовсім не такі. Ті 0,0001% росіян, що грають на фортепіано – маргінали, які в Росії погоди не роблять. Все, що вони справді добре вміють робити – це вбивати. І їхня ціль після нас – ви. Бо так само, як українців, вони ненавидять тільки один народ в цілому світі – вас. Читайте також: Трамп і арабські гендлярі

Тому після Європи вони прийдуть до вас на Аляску. І знаєте, ви вже так звикнете с*ятися в штани при наближенні росіян, як ваш вс*атий дід з начосом, що у вас навіть думки не буде ту Аляску боронити. Бо ж вона все одно дісталася вам на шару. Вийде Маск і розкаже вам, що насправді, то російська земля, як підступний діпстейт нечесно видурив її у російської цариці й тепер треба віддати.

І ви віддасте. Бо людське життя важить більше, ніж якась там земля, як ви зараз кажете про окуповану українську землю.

А коли рускі прийдуть за вами в Бостон, Даллас, Сан Франциско, найсміливіші з вас, можливо, якийсь час чинитимуть спротив, але буде вже пізно. Бо разом з рускімі – і тут сюрпрайз!!! Разом з рускіми прийдемо ми! Ті самі українці, яких ви зараз продали Путіну, бо с*итеся його, як чорт ладану. Ті найкращі бійці світу, безстрашні воїни, які будуть битися проти вас, бо ви нас продали, а Росія окупувала, мобілізувала і погнала воювати проти вас, дорогі наші американські друзі.

Для того, щоб такий апокаліптичний сценарій не став реальністю, шановні американці, треба, щоб ви нагадали вашому президенту, яку велику націю він представляє. Як ця нація будувалася, на яких принципах і цінностях. І що великі люди великої нації, американці, не хочуть виглядати сцикунами через те, що він боїться ядерної війни більше, ніж втратити гідність цілої великої країни.