Підхід Британії до нацбезпеки має змінитися: Стармер анонсував збільшення видатків на оборону до 2,5% ВВП
Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про майбутнє збільшення видатків на оборону до 2,5% ВВП з 2027 року: Лондон витрачатиме 13,4 млрд фунтів стерлінгів щороку
Про це він заявив під час виступу в британському парламенті перед відʼїздом у США, де проведе переговори з Дональдом Трампом, передає Суспільне.
Стармер підкреслив, що з 2027 року Сполучене Королівство витрачатиме на оборонні потреби 13,4 млрд фунтів стерлінгів на рік - 2,5% ВВП. Водночас із каденції наступного парламенту 2029 року витрати можуть сягнути 3% ВВП "за умови дотримання економічних і фіскальних умов".
"Весь підхід країни до національної безпеки має змінитися. Ми повинні попросити британську промисловість, британські університети, британський бізнес і британський народ відігравати більшу роль у забезпеченні нашої оборони. Це те, чого зараз потребує безпека нашої країни, і це те, що забезпечить нинішній уряд", - заявив британський премʼєр.
Проте за таких змін доведеться урізати бюджет на зовнішню допомогу. За словами Стармера, вона має зменшитись із цьогорічних 0,5% ВНД до 0,3% ВНД у 2027 році.
Водночас у своїй промові глава уряду Британії назвав РФ загрозою та додав, що, будучи свідком падіння Берлінської стіни, "якби ви мені тоді сказали, що за мого життя ми знову побачимо російські танки, які їдуть до європейських міст, я б вам не повірив".
- Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив: Європа має вітати заклик президента США Дональда Трампа щодо збільшення військових витрат країн НАТО до 5% ВВП.
- Литовський президент Гітанас Науседа заявив, що його країна у 2025 році збільшить оборонні витрати до 4% ВВП.
- 18 січня з огляду на загрозу з боку Росії та нові вимоги НАТО від Трампа, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав збільшити оборонні витрати щонайменше на 30 мільярдів євро у середньостроковій перспективі.
- Литва та Естонія стали першими країнами НАТО, які зобовʼязалися витрачати на оборону 5% від своїх ВВП.
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