Дональд Туск травмував ногу, навчаючи внуків кататися на лижах
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск травмував ногу на гірськолижному схилі, навчаючи внуків кататись. Водночас на лікарняний прем'єр не йде
Про це Туск розповів у відео, яке опублікував у соціальній мережі Х.
"Це мали бути вихідні мрії, я планував їх пів року. Знаєте, два дні з онуками на лижах, я збирався навчити їх кататися", – сказав Туск.
Прем'єр розповів, що онуки попросили його показати, як він катається на лижах. "Що ж, я показав їм", – продовжив він, показуючи на свої милиці.
Туск додав, що ще декілька днів це обладнання "буде супроводжувати його на роботі". Водночас він зауважив, що "не піде на лікарняний, хоча дехто, напевно, хотів би цього".
"Але в мене є одна порада: будьте обережні на схилах, я знаю, що сезон ще триває. Розігрівайтеся, перевіряйте лижі – мої не виїхали, і це результат моєї необережності. Не обов'язково прислухатися до всіх порад прем'єр-міністра, але цю візьміть до серця", – додав Дональд Туск.
- Торік у вересні президент Латвії Едгарс Рінкевичс поширив у соцмережах світлину з загіпсованою правою рукою – він травмувався, коли впав із велосипеда.
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