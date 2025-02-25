Дональд Туск травмував ногу, навчаючи внуків кататися на лижах

Про це Туск розповів у відео, яке опублікував у соціальній мережі Х.

"Це мали бути вихідні мрії, я планував їх пів року. Знаєте, два дні з онуками на лижах, я збирався навчити їх кататися", – сказав Туск.

Прем'єр розповів, що онуки попросили його показати, як він катається на лижах. "Що ж, я показав їм", – продовжив він, показуючи на свої милиці.

A miało być tak pięknie... pic.twitter.com/tS6Wyclmx4 — Donald Tusk (@donaldtusk) February 25, 2025

Туск додав, що ще декілька днів це обладнання "буде супроводжувати його на роботі". Водночас він зауважив, що "не піде на лікарняний, хоча дехто, напевно, хотів би цього".

"Але в мене є одна порада: будьте обережні на схилах, я знаю, що сезон ще триває. Розігрівайтеся, перевіряйте лижі – мої не виїхали, і це результат моєї необережності. Не обов'язково прислухатися до всіх порад прем'єр-міністра, але цю візьміть до серця", – додав Дональд Туск.