"Велосезон завершився": президент Латвії Рінкевичс упав з велосипеда та зламав руку

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Велосезон завершився. Дуже дякую доктору Крісу Розенбергу й колективу лікарні травматології та ортопедії за допомогу не дуже розумному пацієнту. Латвійські лікарі – найкращі у світі", - підписав фото Рінкевичс.