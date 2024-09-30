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Головна Світ "Велосезон завершився": президент Латвії Рінкевичс упав з велосипеда та зламав руку

"Велосезон завершився": президент Латвії Рінкевичс упав з велосипеда та зламав руку

Світлана Кравченко
30 вересня, 2024 понедiлок
09:05
Світ Едгар Ринкевич

У неділю, 29 вересня, президент Латвії Едгарс Рінкевичс поширив у соцмережах світлину з загіпсованою правою рукою. Ймовірно, він травмувався, коли впав із велосипеда

Зміст

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Велосезон завершився. Дуже дякую доктору Крісу Розенбергу й колективу лікарні травматології та ортопедії за допомогу не дуже розумному пацієнту. Латвійські лікарі – найкращі у світі", - підписав фото Рінкевичс.

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Теги:
Латвія
велоспорт
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