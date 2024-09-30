"Велосезон завершився": президент Латвії Рінкевичс упав з велосипеда та зламав руку
У неділю, 29 вересня, президент Латвії Едгарс Рінкевичс поширив у соцмережах світлину з загіпсованою правою рукою. Ймовірно, він травмувався, коли впав із велосипеда
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Велосезон завершився. Дуже дякую доктору Крісу Розенбергу й колективу лікарні травматології та ортопедії за допомогу не дуже розумному пацієнту. Латвійські лікарі – найкращі у світі", - підписав фото Рінкевичс.
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