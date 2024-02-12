Голову МЗС Кулебу під час прогулянки покусав собака

Про це він повідомив у stories в Instagram.

"Собак треба любити, але ж і тримати на повідцях. Великий собака, якого вигулювали без повідця, напав на моїх під час прогулянки. І принагідно на мене", - написав Кулеба у соцмережі.

Він опублікував фото, де видно закривавлену ногу. Міністр зазначив, що допомогу йому надали Олександрівській клінічній лікарні Києва.

"Символічно, що саме на мою травму якраз чергувала інтерн з Індії, яка залишилася вчитися і працювати в Україні після вторгнення", - додав Кулеба.