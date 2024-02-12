Голову МЗС Кулебу під час прогулянки покусав собака
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що увечері 11 лютого під час прогулянки з родиною у Києві на нього і його пса напав великий собака, якого вигулювали без повідця
Про це він повідомив у stories в Instagram.
"Собак треба любити, але ж і тримати на повідцях. Великий собака, якого вигулювали без повідця, напав на моїх під час прогулянки. І принагідно на мене", - написав Кулеба у соцмережі.
Він опублікував фото, де видно закривавлену ногу. Міністр зазначив, що допомогу йому надали Олександрівській клінічній лікарні Києва.
"Символічно, що саме на мою травму якраз чергувала інтерн з Індії, яка залишилася вчитися і працювати в Україні після вторгнення", - додав Кулеба.
- 16 листопада під час офіційного заходу президентка Молдови Мая Санду хотіла познайомити свого собаку з президентом Австрії Олександром Ван дер Белленом, але собака вкусив його за руку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.64 Купівля 37.64Продаж 38.2
- EUR Купівля 40.66Продаж 41.49
- Актуальне
- Важливе