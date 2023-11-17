Собака президентки Молдови вкусив президента Австрії на офіційному заході
16 листопада під час офіційного заходу президентка Молдови Мая Санду хотіла познайомити свого собаку з президентом Австрії Олександром Ван дер Белленом, але собака вкусив його за руку
Про це повідомляє News Maker.
Президент Молдови Мая Санду познайомила президентів Австрії та Словенії зі своїм собакою, якого кличуть Кодруц.
У момент знайомства президент Австрії Олександр Ван дер Беллен хотів погладити Кодруца, але той його вкусив.
Після цього інциденту Беллен брав участь в офіційних заходах із пов'язкою на руці.
Раніше Мая Санду розповіла, що Кодруц — бездомний собака, який живе в адміністрації президента. Кодруца знайшли після аварії, його збила машина. Внаслідок аварії пес втратив лапу.
- Президентка Молдови Мая Санду заявила, що країна сподівається стати членом Євросоюзу до 2030 року і що було б добре, якби цей вступ відбувся разом з Україною.
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