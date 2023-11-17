Собака президентки Молдови вкусив президента Австрії на офіційному заході

Про це повідомляє News Maker.

Президент Молдови Мая Санду познайомила президентів Австрії та Словенії зі своїм собакою, якого кличуть Кодруц.

У момент знайомства президент Австрії Олександр Ван дер Беллен хотів погладити Кодруца, але той його вкусив.

Після цього інциденту Беллен брав участь в офіційних заходах із пов'язкою на руці.

Раніше Мая Санду розповіла, що Кодруц — бездомний собака, який живе в адміністрації президента. Кодруца знайшли після аварії, його збила машина. Внаслідок аварії пес втратив лапу.