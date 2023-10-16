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Санду висловила сподівання, що Молдова та Україна приєднаються до ЄС разом

16 жовтня, 2023 понедiлок
17:11
Світ Мая Санду

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що країна сподівається стати членом Євросоюзу до 2030 року і що було б добре, якби цей вступ відбувся разом з Україною

Про це політикиня сказала в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Сподіваюся, що Молдова буде готова раніше 2030 року, але це також крайній термін, який ми встановили для себе всередині країни, і ми наполегливо працюємо, і ми сподіваємося, що це буде позитивне рішення в грудні щодо початку переговорів. І ми сподіваємося, що ЄС буде готовий прийняти Молдову в найближчі кілька років", – сказала Санду.

"Ми сподіваємося, що підемо разом. Для нас важливо, щоб до ЄС входила й Україна. І я вважаю, що для України важливо, щоб Молдова також була частиною ЄС. Зрештою, це підхід, заснований на заслугах, і ми будемо наполегливо працювати, і ми сподіваємося, що те саме станеться в Україні", – додала вона.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

8 вересня президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що важливо, аби переговори щодо вступу України до ЄС почалися до кінця поточного року. Чітка європейська перспектива надихатиме українців на полі бою.

Керівник парламентської фракції "Слуги Народу" Давид Арахамія 21 вересня повідомив, що Верховна Рада ухвалила 99,9% того, що потрібно для початку перемовин про вступ до ЄС.

11 жовтня заступник голови ОП Ігор Жовква повідомив, що фактичний початок переговорів про членство України в ЄС почнеться в першому півріччі 2024 року. А два дні потому віцепрезидентка Єврокомісії Вера Йоурова, відповідальна за цінності й прозорість, відзначила прогрес України та Молдови у виконанні критеріїв, необхідних для вступу до ЄС.

Україна
ЄС
Молдова
Мая Санду
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