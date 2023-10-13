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Віцепрезидентка Єврокомісії відзначила прогрес України у виконанні вимог щодо членства в ЄС

13 жовтня, 2023 п'ятниця
15:37
Світ Україна ЄС

Віцепрезидентка Єврокомісії Вера Йоурова, відповідальна за цінності й прозорість, відзначила прогрес України у виконанні критеріїв, необхідних для вступу до ЄС

Про це вона сказала в коментарі "Радіо Свобода".

У зоні відповідальності Йоурової - не всі критерії, які є умовою для вступу до ЄС, однак вона бачить прогрес у євроінтеграції України та Молдови.

"У моєму портфоліо є правосуддя. У мене є боротьба з організованою злочинністю, відмиванням грошей, шахрайством, корупцією, медіагалузь. Тому я з великим інтересом спостерігаю за тим, якою буде оцінка Єврокомісією прогресу, тому що прогрес є. Чи буде прогрес достатній, аби перевести країни до наступного етапу, я не можу вам сказати наразі", – зазначила Йоурова.

Також вона висловила сподівання, що Грузія також отримає статус кандидата у члени ЄС.

"У ЄС немає іншого вибору, окрім як набратися сміливості та розвиватися – рости географічно, політично, рости через потребу бути сильнішим, стійкішим. Тому нам потрібно, на мій погляд, розвиватися в напрямку України, Молдови та Грузії, так. Але водночас ми повинні наполягати на тому, що ці три країни виконують, знову ж таки, зобов’язання, які є частиною переговорів", - сказала віцепрезидентка Єврокомісії.

Вона нагадала, що ЄС хоче бачити, як працюють реформи.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

8 вересня президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що важливо, аби переговори щодо вступу України до ЄС почалися до кінця поточного року. Чітка європейська перспектива надихатиме українців на полі бою.

Керівник парламентської фракції "Слуги Народу" Давид Арахамія 21 вересня повідомив, що Верховна Рада ухвалила 99,9% того, що потрібно для початку перемовин про вступ до ЄС.

Днями заступник голови ОП Ігор Жовква повідомив, що фактичний початок переговорів про членство України в ЄС почнеться в першому півріччі 2024 року.

Україна
ЄС
Єврокомісія
євроінтеграція
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