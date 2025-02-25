Не потрібно принижувати Україну путінським наративом про необхідність підтвердження легітимності президента, - Порошенко
Під час виступу у Верховній Раді у вівторок, 25 лютого, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко заявив, що спроби підтримати легітимність президента шляхом голосування принижують Україну, бо це путінський наратив
Про це він заявив у ВРУ, передає кореспондентка "Еспресо" Катерина Галко.
Порошенко наголосив, що наразі пріоритетом є підтримка української армії, в тому числі й з боку парламенту. За його словами, зараз склалася непроста ситуація з єдністю міжнародних партнерів і в такій ситуації "суттєво шкодить єдності спроба перекласти відповідальність за власні помилки на наших партнерів". Він вказав, що американці виходять з американських інтересів, а європейці – з європейських, тому завданням Києва є довести, що підтримка України є саме американським і європейським інтересом.
"І друге, не треба принижувати країну путінським наративом, що нібито треба підтримати та підтвердити легітимність української влади й українського президента голосуванням у парламенті. Позиція нашої політичної сили: ми не ставили і не ставимо під сумнів легітимність української влади, включно й президента. Друга позиція - не треба принижувати країну спробами рішеннями сільрад також підтримати легітимність президента. На сьогодні це лише шкодить Україні й шкодить президенту", - зазначив Порошенко.
Він підкреслив, що Україна має бути сильною на переговорах, а для цього потрібно забезпечити зовнішню і внутрішню єдність. Одним із кроків до цього є подолання парламентської кризи.
"І сьогодні ми робимо рішучий крок. Фракція "Європейської солідарності" призупиняє блокування парламенту, даючи можливість голосувати європейські закони, голосувати закони МВФ, закони, в першу чергу, про підтримку армії, включно з ПДФО, збільшенням військового бюджету, захистом військовослужбовців і встановленням кінцевих термінів служби. І для цього, ми сподіваємося, буде сформована коаліція національної єдності, уряд національної єдності, перезавантаження влади. І я впевнений в тому, що ми будемо рухатися у правильному напрямі", - заявив Порошенко.
- Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що заяви російського диктатора Володимира Путіна про нелегітимність Володимира Зеленського є абсурдними.
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