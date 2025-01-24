Постачання в Росію будь-яких компонентів для терору має бути перекрито, - Зеленський після чергової атаки дронів
Президент України Володимир Зеленський закликав припинити постачання Росії будь-яких компонентів для її терору після атаки ворога 24 січня
Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.
Зеленський підкреслив, що "сьогоднішні влучання "шахедів" у будинки в Броварах та у Глевасі – це дрони, які вироблені вже в Росії".
"І хоча ці "шахеди" фактично російські, їх там усе одно не змогли б зробити без іноземного постачання. Кожен такий "шахед", як і кожна російська ракета, робиться на основі іноземних компонентів – критичних компонентів, без яких узагалі був би неможливим російський терор", - сказав президент.
За його словами, 31 запущений Росією "шахед" минулої ночі - це близько 2635 компонентів з інших країн, а саме: мікросхеми, перемикачі, трансивери.
"Все постачання в Росію будь-яких компонентів для терору має бути перекрито, щоб був зупинений цей терор. І це стосується не тільки захисту життя в Україні. Зараз російські "шахеди" бʼють по будинках наших людей, по нашій інфраструктурі, але в будь-який момент росіяни можуть перенести терор у будь-яку іншу країну – куди їм накажуть", - заявив Зеленський.
- Російська окупаційна армія ввечері четверга, 23 січня, запустила на територію України ударні безпілотники. Внаслідок ворожої атаки на Київщині пошкоджено багатоповерхівку, є загиблі та поранені.
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