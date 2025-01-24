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Головна Наука "Хочемо змотивувати дітей продовжувати свій шлях в Україні": радниця президента Будник про Форум талановитої молоді

"Хочемо змотивувати дітей продовжувати свій шлях в Україні": радниця президента Будник про Форум талановитої молоді

Юлія Лаврук
24 січня, 2025 п'ятниця
18:05
Наука Ольга Будник

У Києві в п'ятницю, 24 січня, провели перший національний Форум талановитої молоді, який серед іншого має на меті надихнути дітей продовжувати свій професійний шлях в Україні

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Про це розповіла радниця-уповноважена президента України з питань Фонду президента з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник, передає кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.

"Нашою метою є не лише нагородити дітей, а також показати їм можливості для самореалізації в Україні. Ми знаємо, що за наші таланти теж борються інші країни, й ми дуже зацікавлені в тому, щоб вони в майбутньому продовжували свій професійний шлях безпосередньо в Україні", – зазначила Будник.

Вона наголосила, що завданням Форуму є надихнути й змотивувати молодь продовжувати свій талановитий шлях саме в Україні. Загалом були представлені 6 номінацій, нагороди в яких отримали близько 90 дітей.

"Усі ті номінації, які в нас сьогодні присутні, пов'язані з олімпіадами, в яких перемагали діти. Тобто це фізика, математика, біологія, астрономія й астрофізика", – розповіла Будник.

За словами радниці президента, для учасників Форуму не робили жодних обмежень. Так, запрошували й дітей, які проживають за кордоном, але змогли приїхати на подію.

"Нашою ключовою метою було запросити сюди найбільш талановитих. Ми є частиною глобального світу, наші діти можуть навчатися за кордоном, але продовжувати далі свій шлях в Україні. Ми для них сьогодні презентуємо максимум можливостей і продовжуватимемо це робити й після форуму", – зазначила Будник.

Зазначимо, що перший національний Форум талановитої молоді об'єднав понад 400 молодих українців зі сфери освіти, науки та спорту. Учасниками Форуму стали переможці міжнародних та всеукраїнських освітніх олімпіад, призери Всесвітньої олімпіади з робототехніки, спортсмени- призери чемпіонатів Європи та випускники з найвищими результатами ЗНО та НМТ (2021 – 2024 років).

За словами організаторів, Форум стане щорічною традицією, яка підтримуватиме талановиту молодь й мотивуватиме їх до єднання та реалізації свого потенціалу в Україні.

  • Заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова розповіла, що близько 350 тис. дітей, які перебувають за кордоном, продовжують навчання в Україні.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
освіта
Президент України
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