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Чехія хоче затвердити у ЄС план інтеграції України та Молдови у внутрішній ринок, - ЗМІ

Євген Козярін
24 січня, 2025 п'ятниця
23:39
Світ Україна ЄС

Чехія підготувала план, щоб Україна та Молдова могли поступово інтегруватися у внутрішній ринок Євросоюзу

Зміст

Про це пише Euroactiv із посиланням на джерела, що надали виданню доступ до проєкту документа, передає Укрінформ.

Зазначається, що наприкінці січня міністр у справах Європи Мартін Дворжак планує подати до Ради ЄС документ про інтеграцію двох країн до внутрішнього ринку ЄС. Напередодні про цю ініціативу має повідомити міністр закордонних справ Ян Ліпавський у Брюсселі, 

У цьому проєкті Чехія розробляє пропозиції щодо заходів в окремих секторах. ЗМІ повідомляє, що в документі йдеться про те, що подальша економічна інтеграція України та Молдови завдяки розширеним угодам про вільну торгівлю суттєво підтримає ці країни у протистоянні у впливу Росії. Там також вважають, що обидві країни отримають винагороду та мотивацію продовжувати роботу над реформами.

Що стосується внутрішнього ринку ЄС, то, на думку чехів, одним із шляхів для українських і молдовських компаній на нього може стати програма Erasmus. Також, на думку авторів документу, було б бажано навчити місцеві інституції України та Молдови перевірці інвестицій.

Також у документі йдеться про включення в роумінг ЄС, посилення співпраці в кібербезпеці та про уніфікацію стандартів захисту даних.

"(Необхідно – ред.) сприяти подальшій інтеграції обох країн і ЄС з точки зору енергетичного ринку, включаючи розширення взаємозв'язків з ЄС, з метою забезпечення безпеки поставок і стабільності передачі енергії", - йдеться в документі.

В документі також є акцент на необхідності сприяння співпраці в таких сферах, як енергоефективність, ядерна безпека, забезпечення незалежності регулятора енергоринку.

Україна та Молдова потребують більшої підтримки та допомоги у відповідності кліматичним та екологічним умовам, зауважують автори документа. ЄС також може допомогти з усуненням екологічних наслідків агресії.

Чеська Республіка пропонує інші ідеї, зокрема у сфері транспорту, контролю якості товарів або технічної допомоги в процесі розширення тощо.

Повідомляється, що план уже знайшов підтримку з боку восьми країн (Естонії, Ірландії, Латвії, Німеччини, Румунії, Словенії, Фінляндії та Швеції), інші можуть приєднатися.

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Теги:
Економіка
Україна
Чехія
Молдова
Вступ в ЄС
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