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Ексклюзив

Путін хоче говорити зі США за переговорним столом про поділ світу, - експертка зі Східної Азії Бутирська

Тетяна Нижник
25 січня, 2025 субота
19:33
Світ путін трамп

З Кремля надходять сигнали, що РФ не готова до переговорів на умовах, які звучали як пробний варіант з боку США

Зміст

Про це розповіла експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня Центру "Нова Європа" Наталія Бутирська в етері Еспресо.

Серед основних причин закінчити війну Трамп особисто для себе каже: "Гине дуже багато людей, потрібно закінчити цю м'ясорубку". А Путіну хотілося б іншого. Українці про це знають, і американцям та іншим країнам потрібно буде усвідомити це, коли почнуться переговори з Путіним, зауважила вона.

"Путіну хочеться сісти за стіл переговорів зі Сполученими Штатами і говорити про поділ світу, тому що російський інтерес - це не про компроміс, не про здорові відносини, не про закінчення війни, про яку говорять у світі і сам Трамп", - зазначила Бутирська.

Зараз Путін боїться, що відносини між США і Китаєм можуть змінитися на краще.

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"Наступного дня після інавгурації Путін зателефонував Сі Цзіньпіну і говорив про вічну дружбу та глибокі відносини між двома країнами. Він озвучив свою максималістичну мрію про те, що Росія готова до миру, але Сполучені Штати мають врахувати російські інтереси. Напередодні він говорив, що мають врахувати інтереси якихось народів, намальованих Путіним. Схоже, РФ не готова до переговорів на умовах, які звучали від США. Високопосадовці, призначені на посади в команді Трампа заявляли, що Україна сьогодні не зможе повернути свої території і змушена буде погодитись на певний територіальний компроміс. За рахунок інтересів України певні поступки вже були запропоновані Кремлю в інформаційному просторі. Я впевнена, що це обговорювалося закритими дипломатичними каналами. Але Путін, як ми бачимо, намагається відмовитись від цих пропозицій", - розповіла Бутирська.

  • Президент США Дональд Трамп 22 січня закликав російського диктатора Володимира Путіна укласти угоду щодо припинення війни в Україні. У разі ж відмови пригрозив Росії запровадити високі податки, тарифи й санкції на весь експорт у США.
  • Наступного дня Трамп висловив бажання найближчим часом зустрітися з Путіним, аби "закінчити цю війну".
  • Очільник Кремля Володимир Путін оголосив, що РФ готова до переговорів щодо війни в Україні. В ОП заявили, що російський диктатор намагається просувати ідею переговорів із США.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Китай
Володимир Путін
російська армія
ЗСУ
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Сі Цзиньпін
Світ про Україну
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