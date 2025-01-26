Партизани розвідали Науково-дослідний випробувальний інститут бронетанкової техніки у Підмосков'ї
Сили оборони за добу на фронті знищили 1720 російських окупантів
Загальні втрати в особовому складі російської окупаційної армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили вже 830 тисяч осіб
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 830190 (+1720) осіб,
- танків ‒ 9868 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20549 (+4) од,
- артилерійських систем – 22323 (+14) од,
- РСЗВ – 1263 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23253 (+40),
- крилаті ракети ‒ 3053 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35124 (+53) од,
- спеціальна техніка ‒ 3715 (+0)
Дані уточнюються.
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