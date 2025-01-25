Великий перерозподіл світу вже почався, - польський політик Чех

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"В Арктиці дуже серйозні зміни відбулися і будуть відбуватись.Чому Ніколай Патрушев вийшов з посади секретаря ради національної безпеки та оборони РФ і став тільки радником Путіна з морських питань? Бо це визначення нового пріоритету для російської держави, тому що це як друга п'ятирічка Сталіна. Ми забуваємо, що під час цієї п'ятирічки Сталін мав би будувати найбільший у світі океанічний флот з лінкорами, авіаносцями. Однак нічого з цього не вийшло, і це вже інше питання. Але такі були плани. І в Путіна є те саме - будувати в Арктиці бази", - зазначив польський політик.

За його словами, у стратегічному плануванні Кремля ще 10 років тому говорилося, що буде відбуватися освоєння Арктики, і РФ тепер домовилася з Китаєм, що будуть це робити. І це їхній план.

"Відповідь Трампа - США не можуть собі дозволити, щоб хтось контролював Панамський канал. Росія дуже жорстку заяву зробила щодо Панамського каналу: "Не пробуйте!". Росія - молодший партнер Китаю на добрі та погані часи, тобто вже цей перерозподіл відбувся. Це тільки Трампу здавалося, що він такий великий, тому може зробити подібний перерозподіл. Вся політична і геополітична ситуація складається так, що великий перерозподіл світу почався з війни Росії проти України, спроби знищення Української держави. А вирішення цього питання лежить в Україні - встоїть Україна, забезпечать їй гарантії безпеки, що Росія ніколи вже на Україну не піде, тоді світовий порядок, сформульований на певних нових початках, матиме шанс старту. В іншому випадку чекає нас період надзвичайної турбулентності на різних континентах", - резюмував Мирослав Чех.