Великий перерозподіл світу вже почався, - польський політик Чех
Польський політик, історик та журналіст, ексдепутат польського сейму двох каденцій Мирослав Чех в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському висловив думку, що геополітичні зміни у світі почалися з війною Росії проти України
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"В Арктиці дуже серйозні зміни відбулися і будуть відбуватись.Чому Ніколай Патрушев вийшов з посади секретаря ради національної безпеки та оборони РФ і став тільки радником Путіна з морських питань? Бо це визначення нового пріоритету для російської держави, тому що це як друга п'ятирічка Сталіна. Ми забуваємо, що під час цієї п'ятирічки Сталін мав би будувати найбільший у світі океанічний флот з лінкорами, авіаносцями. Однак нічого з цього не вийшло, і це вже інше питання. Але такі були плани. І в Путіна є те саме - будувати в Арктиці бази", - зазначив польський політик.
За його словами, у стратегічному плануванні Кремля ще 10 років тому говорилося, що буде відбуватися освоєння Арктики, і РФ тепер домовилася з Китаєм, що будуть це робити. І це їхній план.
"Відповідь Трампа - США не можуть собі дозволити, щоб хтось контролював Панамський канал. Росія дуже жорстку заяву зробила щодо Панамського каналу: "Не пробуйте!". Росія - молодший партнер Китаю на добрі та погані часи, тобто вже цей перерозподіл відбувся. Це тільки Трампу здавалося, що він такий великий, тому може зробити подібний перерозподіл. Вся політична і геополітична ситуація складається так, що великий перерозподіл світу почався з війни Росії проти України, спроби знищення Української держави. А вирішення цього питання лежить в Україні - встоїть Україна, забезпечать їй гарантії безпеки, що Росія ніколи вже на Україну не піде, тоді світовий порядок, сформульований на певних нових початках, матиме шанс старту. В іншому випадку чекає нас період надзвичайної турбулентності на різних континентах", - резюмував Мирослав Чех.
- Під час своєї першої каденції Трамп заявив, що розглядає можливість купівлі США Гренландії, і скасував державну поїздку до Данії після того, як данські чиновники заявили, що автономна територія, яка є частиною королівства, не продається.
- 22 грудня Трамп знову заявив про наміри контролю США над Гренландією: "З метою національної безпеки та свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння та контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю".
- Прем’єр-міністр Муте Егеде заявив, що Гренландію не можна придбати. "Гренландія — наша. Ми не продаємося і ніколи не будемо продаватися. Ми не повинні програти нашу довгу боротьбу за свободу", - сказав він.
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