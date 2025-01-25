На Київщині сапери виявили та вилучили бойову частину БПЛА "Герань-2"
У суботу, 25 січня, у Вишгородському районі Київщини виявили та вилучили бойову частину російського безпілотника "Герань-2"
Про це повідомили в ДСНС України.
Сьогодні фахівці ДСНС отримали повідомлення від лісників, які виявили безпілотний літальний апарат на території лісництва у Вишгородському районі Київщини.
На місце події прибули сапери, які вилучили бойову частину БПЛА "Герань-2" та обстежили прилеглу територію на наявність уламків й інших вибухонебезпечних предметів.
- Російська окупаційна армія ввечері п'ятниці, 24 січня, запустила на територію України ударні безпілотники. На Київщині внаслідок ворожої атаки поранено 5-річну дівчинку.
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