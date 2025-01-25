На Київщині сапери виявили та вилучили бойову частину БПЛА "Герань-2"

Про це повідомили в ДСНС України.

Сьогодні фахівці ДСНС отримали повідомлення від лісників, які виявили безпілотний літальний апарат на території лісництва у Вишгородському районі Київщини.

На місце події прибули сапери, які вилучили бойову частину БПЛА "Герань-2" та обстежили прилеглу територію на наявність уламків й інших вибухонебезпечних предметів.