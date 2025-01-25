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Суд зобов'язав Мінкульт передати костел Святого Миколая у Києві парафії

Юлія Лаврук
25 січня, 2025 субота
16:02
Культура Костел Святого Миколая

Дніпропетровський окружний адмінсуд 24 січня зобов'язав Міністерство культури та стратегічних комунікацій передати будівлю костелу Святого Миколая в Києві релігійній громаді Римсько-католицької церкви

Зміст

Про це повідомила пресслужба Римсько-католицької церкви.

"Упродовж тривалого часу католицька громада України неодноразово зверталася до державних органів з вимогою повернути їм приміщення костелу святого Миколая, що його понад сто років тому збудували католики", – йдеться в повідомленні.

У РКЦ нагадали, що у 2005 році президент Віктор Ющенко доручив уряду та місцевим органам влади вжити необхідних заходів для повернення костелу Святого Миколая громаді. Однак доручення залишалося невиконаним.

Під час судового засідання настоятель парафії отець Павло Вишковський наголосив, що те, що костел досі не повернутий в користування релігійній громаді є "не лише порушенням прав парафії, а й обманом понад 25 тисячі громадян, які рік тому підписали петицію на підтримку повернення і порятунку костелу, який попередні "власники" довели до руїни".

Зрештою суд задовольнив позов та постановив повернути будівлю костелу святого Миколая у повноцінне користування релігійній громаді Римсько-католицької Церкви. 

Про костел Святого Миколая

Костел Святого Миколая – один з двох римсько-католицьких костелів у Києві, побудованих до 1917 року. Він розташований у центрі міста на Великій Васильківській вулиці.

На початку вересня 2021 року в костелі спалахнула пожежа. Загорання сталось між першим і другим поверхами та швидко розповсюдилось на покрівлю будівлі. Наприкінці січня 2022-го протиаварійні роботи завершили.

У червні 2023 року римо-католики влаштували акцію протесту, вимагаючи повернути костел Святого Миколая вірянам. У листопаді того ж року стало відомо, що костел Святого Миколая в Києві буде передано в користування парафії Римсько-католицької церкви після внесення необхідних змін до законодавства і створення Національного будинку музики.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
католицька церква
новини Києва
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