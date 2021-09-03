У Києві загорівся Костел святого Миколая
У Києві ввечері, 3 вересня, загорівся Костел святого Миколая. На місці працюють пожежники
Про це повідомляє ZN.UA.
"У Києві горить Костел святого Миколая. Горить друга (задня) частина будівлі", - йдеться у повідомленні.
Міські рятувальні служби, 15 фахівців ДСНС та 4 одиниці техніки ліквідовують пожежу в Костелі Святого Миколая на вулиці Великій Васильківській.
Міський голова Віталій Кличко зазначив, що загорання сталось між першим і другим поверхами та швидко розповсюдилось на покрівлю будівлі. Ранг пожежі-2.
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