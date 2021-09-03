У Києві загорівся Костел святого Миколая

Про це повідомляє ZN.UA.



"У Києві горить Костел святого Миколая. Горить друга (задня) частина будівлі", - йдеться у повідомленні.



Міські рятувальні служби, 15 фахівців ДСНС та 4 одиниці техніки ліквідовують пожежу в Костелі Святого Миколая на вулиці Великій Васильківській.



Міський голова Віталій Кличко зазначив, що загорання сталось між першим і другим поверхами та швидко розповсюдилось на покрівлю будівлі. Ранг пожежі-2.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb