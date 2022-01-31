У костелі Святого Миколая у Києві завершили протиаварійні роботи

Про це повідомив адвокат Масі Найєм у Facebook.



У цілому на протиаварійні роботи витратили 21,5 млн грн - це все кошти 21 українського бізнесмена, які вирішили допомогти відновити храм після пожежі.



Національний будинок органної та камерної музики відповідав за робту і звітував за витрати. Найбільша частина коштів - 19,3 млн грн - пішла безпосередньо на протиаварійний ремонт. Решту грошей витратили на експертизу проєкту, технічне обстеження будівлі, нагляд за будівельними роботами та утримання служби замовника.



Також бізнес створив благодійну організацію "Фонд костелу Святого Миколая". На його рахунку залишилося понад 8 млн грн.







Нагадаємо, 3 вересня у Києві загорівся Костел Святого Миколая: вогонь пошкодив задню частину будівлі, орган та внутрішнє оздоблення.

25 листопада Національний будинок органної та камерної музики призначив ТОВ "Укрспецреставрація" підрядником, який до кінця 2021 року реставрує Костел святого Миколая у Києві, що постраждав внаслідок пожежі.

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