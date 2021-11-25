Костел святого Миколая у Києві реставрують до кінця року, - Найєм

Про це повідомив у Facebook адвокат Масі Найєм.



За даними Найєма, роботи планують провести за 19,4 млн грн - дешевше, ніж було заплановано. Проєктно-кошторисна документація передбачала вартість робіт у розмірі 21 909 840 грн.



Усю суму підряднику сплатять за рахунок благодійних внесків.

Нагадаємо, 3 вересня у Києві загорівся Костел святого Миколая: вогонь пошкодив задню частину будівлі, орган та внутрішнє оздоблення.