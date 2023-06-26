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У Києві римо-католики вимагали від Ткаченка повернути костел Святого Миколая вірянам

26 червня, 2023 понедiлок
20:16
Культура

Активісти влаштували акцію протесту на зустрічі з міністром культури Олександром Ткаченком

Про це повідомив кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

Зустріч міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка з журналістами відбулася в Національному художньому музеї України. 

На зустріч прийшли і віряни парафії св. Миколая. Вони нагадали міністрові його невиконану обіцянку повернути костел громаді до 1 червня 2022 року.

Учасники акції тримали в руках плакати з написами "Поверніть вірянам костел св. Миколая", "Дотримайте слова! Поверніть костел святого Миколая громаді" та схожі. 

"Боротьба за повернення нашої святині триває. Дякуємо всім, що молитвою, словом і ділом підтримують нашу парафію у цій нелегкій боротьбі, особливі слова вдячності скеровуємо до тих, що взяли участь у сьогоднішньому заході", – зазначили згодом на facebook-сторінці Римсько-католицької парафії св. Миколая в Києві.

Чому віряни вимагають віддати костел святого Миколая римсько-католицькій громаді

Костел Святого Миколая у Києві – римсько-католицький храм, розташований на вулиці Великій Васильківській. Він зведений у 1899-1909 роках в неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким. Парафія Святого Миколая проводить у храмі богослужіння для вірян. Громада ділить костел із Будинком органної музики та камерної музики України. 

3 вересня 2021 року в костелі святого Миколая на вулиці Великій Васильківській у Києві сталася масштабна пожежа. Основною її причиною стало коротке замикання всередині дерев’яного органу. Вогонь пошкодив задню частину будівлі, орган і внутрішнє оздоблення.

Уже наступного дня, 4 вересня, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко оголосив про збір коштів на відновлення костелу. Лише за добу українські підприємці зібрали на відновлення постраждалого костелу 18 мільйонів гривень. Загалом кошти на реставрацію надав  21 український бізнесмен. 25 листопада адвокат Масі Найєм заявив, що костел святого Миколая у Києві реставрують до кінця року. Національний будинок органної та камерної музики призначив ТОВ "Укрспецреставрація" підрядником. 31 січня 2022 року в костелі завершили протиаварійні роботи. На них витратили 21,5 млн грн. У квітні частину зібраних, але не використаних коштів, передали на потреби ЗСУ.

У листопаді 2021 року було оголошено про меморандум релігійної громади з Мінкультом. Згідно з документом, храм мав перейти громаді 1 червня 2022 року. Натомість Мінкульт мав знайти нове приміщення для Будинку органної музики.

26 травня 2022 року Римсько-католицька парафія св. Миколая в Києві оприлюднила маніфест, в якому нагадала про меморандум. Парафіяни заявили, що приймають на себе права та обов’язки постійного користувача будівлі Миколаївського костелу з 24 лютого 2022 року – початку повномасштабної війни. 

"З метою захисту Костелу, збереження пам’ятки національного значення, вимагаємо у компетентних представників уряду невідкладно забезпечити юридичне оформлення передачі приміщення костелу у постійне користування релігійної громади – римсько-католицької парафії святого Миколая м. Києва культової будівлі Миколаївського костелу, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 75", - йшлося в документі. 

Проте очікуваного повернення храму громаді 1 червня 2022 року не відбулося. Як заявили в Мінкульті – проєкт не встигли реалізувати повною мірою через повномасштабну війну.

"МКІП знаходиться у пошуку репетиційних залів та приміщень для концертів Національного будинку органної та камерної музики та переміщення Національного будинку органної та камерної музики. Наразі питання не є врегульованим, а значить костел святого Миколая не може бути переданий парафії Римсько-католицької церкви в постійне користування. Попри це, немає жодних перепон для проведення богослужінь парафії Святого Миколая Київсько-Житомирської Дієцезії Римсько-Католицької Церкви", - повідомили в міністерстві 

31 березня 2023 року настоятель парафії св. Миколая отець Павло Вишковський від імені парафії скерував до Мінкульту запит щодо надання інформації стосовно подальшої долі київського костелу св. Миколая. Отець Павло зазначив, що МКІП не виконало свої зобов’язання щодо передачі костелу та запланованих реставраційних робіт, а також заявив, начебто "стало відомо що Міністерство культури та інформаційної політики позакулісно готується передати костел в управління Національному заповіднику "Софія Київська". 

Віряни вимагають від Мінкульту відповідей щодо: реставрації костелу св. Миколая у 2023 році; запланованого переміщення Національного будинку органної та камерної музики до новозбудованого Будинку музики та ймовірної передачі приміщення костелу св. Миколая організації Національному заповіднику "Софія Київська".

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