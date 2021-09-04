Мінкульт оголосив про збір коштів на реставрацію костелу Святого Миколая після пожежі

Про це Ткаченко написав у facebook.

За його словами, з усієї країни надходять пропозиції допомогти у відновленні пошкодженого пожежею костелу Святого Миколая, а низка бізнесменів вже виділила частину коштів для ремонту.

"Пожежа в костелі Святого Миколая об’єднала українців. З усієї країни отримуємо повідомлення та дзвінки з пропозиціями допомоги костелу. Ми розуміємо, що повне відновлення костелу коштуватиме десятки мільйонів гривень. Так само, як і відновлення органу", – написав Ткаченко.

Міністр закликав долучатися до порятунку перлини Києва всіх охочих.

Нагадаємо, що у Києві ввечері, 3 вересня, загорівся Костел святого Миколая.

4 вересня стало відомо, що ймовірною причиною займання у Костелі Святого Миколая у Києві стало замикання в електричному органі.

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