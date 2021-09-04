Мінкульт оголосив про збір коштів на реставрацію костелу Святого Миколая після пожежі
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко оголосив про збір коштів на відновлення костелу Святого Миколая, який постраждав внаслідок пожежі
Про це Ткаченко написав у facebook.
За його словами, з усієї країни надходять пропозиції допомогти у відновленні пошкодженого пожежею костелу Святого Миколая, а низка бізнесменів вже виділила частину коштів для ремонту.
"Пожежа в костелі Святого Миколая об’єднала українців. З усієї країни отримуємо повідомлення та дзвінки з пропозиціями допомоги костелу. Ми розуміємо, що повне відновлення костелу коштуватиме десятки мільйонів гривень. Так само, як і відновлення органу", – написав Ткаченко.
Міністр закликав долучатися до порятунку перлини Києва всіх охочих.
- Нагадаємо, що у Києві ввечері, 3 вересня, загорівся Костел святого Миколая.
- 4 вересня стало відомо, що ймовірною причиною займання у Костелі Святого Миколая у Києві стало замикання в електричному органі.
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