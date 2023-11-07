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Кабмін передасть костел св. Миколая у Києві у користування Римсько-католицькій церкві, - МКІП

7 листопада, 2023 вiвторок
11:43
Культура В.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв

Костел св. Миколая в Києві буде передано в користування парафії Римсько-католицької церкви після внесення необхідних змін до законодавства і створення Національного будинку музики.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України

Ще у вересні 2020 року Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження, яким визначено перспективне завдання – передача Костелу святого Миколая в постійне безоплатне користування парафії святого Миколая Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні після внесення необхідних змін до законодавства і  створення Національного будинку органної та камерної музики.

"Міністерство послідовно, крок за кроком після прийняття відповідного урядового рішення вчиняло дії, спрямовані на передачу Костелу релігійній громаді. Дуже багато часу займали питання нормативно-правового забезпечення. Ми підготували необхідні зміни до законодавства. Частина з них вже прийнята", - зазначив т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

За його словами, наразі очікується, що Верховна Рада прийме зміни до Закону "Про оренду державного майна", що дозволить передати костел громаді в безоплатне і постійне користування.

Крім того, наголошується, що досягнуто домовленостей про передання в державну власність від Федерації профспілок України одного з об'єктів культурного призначення - частини будівлі Міжнародного центру культури та мистецтв на вулиці Героїв Небесної Сотні, де здійснено попередні проєктні дослідження, щоб розмістити Національний будинок органної музики.

  • Раніше повідомлялось, що станом на 25 жовтня щонайменше 1711 об’єктів культурної інфраструктури постраждали від збройної агресії Росії проти України.
Україна
Київщина
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