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Головна Культура Унаслідок російської агресії зазнали пошкоджень 1711 об’єктів культурної інфраструктури

Унаслідок російської агресії зазнали пошкоджень 1711 об’єктів культурної інфраструктури

3 листопада, 2023 п'ятниця
10:17
Культура обстріл Одеси

Станом на 25 жовтня щонайменше 1711 об’єктів культурної інфраструктури постраждали від збройної агресії Росії проти України

Про це пише Міністерство культури та інформаційної політики України.

Зазначається, що найчисельнішою групою об’єктів, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади. Це 49% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків.

Найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській та Києві, Миколаївській, Луганській та Запорізькій областях.

 Загалом постраждали:

  • клубні заклади - 844;
  • бібліотеки - 603; 
  • заклади мистецької освіти - 133;
  • музеї та галереї - 100;
  • театри, кінотеатри та філармонії - 31.

На кінець жовтня 2023 року майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Це унеможливлює обрахунок точної кількості об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації.

  • Станом на кінець вересня Росія зруйнувала 250 об'єктів української культурної спадщини: Україна готує позов проти РФ до міжнародних судових інстанцій.
Україна
російська армія
Війна з Росією
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