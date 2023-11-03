Унаслідок російської агресії зазнали пошкоджень 1711 об’єктів культурної інфраструктури

Про це пише Міністерство культури та інформаційної політики України.

Зазначається, що найчисельнішою групою об’єктів, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади. Це 49% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків.

Найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській та Києві, Миколаївській, Луганській та Запорізькій областях.

Загалом постраждали:

клубні заклади - 844;

бібліотеки - 603;

заклади мистецької освіти - 133;

музеї та галереї - 100;

театри, кінотеатри та філармонії - 31.

На кінець жовтня 2023 року майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Це унеможливлює обрахунок точної кількості об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації.