Окупанти зруйнували в Україні 250 об'єктів культурної спадщини

Про це заявив т.в.о міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, повідомляє кореспондентка Еспресо.TV Валерія Пашко.

Загалом російська армія зруйнувала понад 800 обʼєктів культури в Україні.

Зазначається, що наразі Україна готує позов проти РФ до міжнародних судових інстанцій за порушення Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту.

Що відомо про руйнування росіянами українських об'єктів культури

За період з 24 лютого 2022 року по 25 серпня 2023 року російська армія пошкодила або зруйнувала 823 об’єкти культурної спадщини України. З них об’єктів національного значення – 109, місцевого значення – 650, щойно виявлених – 64.

За даними Мінкульту, із загальної кількості пошкоджених об'єктів культурної спадщини пам’ятки архітектури складають 252 об'єкти, архітектури та містобудування – 244, історії – 199, архітектури та містобудування, історії – 32, архітектури, історії – 30, археології – 20, монументального мистецтва – 19, містобудування, монументального мистецтва – 17, містобудування – 5, науки і техніки – 2, садово-паркового мистецтва – 1, архітектури та містобудування, монументального мистецтва – 1, архітектури, монументального мистецтва – 1.

Пам’ятки культурної спадщини пошкоджено або зруйновано у 15 областях. До першої п'ятірки за кількістю руйнувань увійшли: