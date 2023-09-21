Окупанти зруйнували в Україні 250 об'єктів культурної спадщини
За час повномасштабного вторгнення Росія зруйнувала 250 об'єктів української культурної спадщини: Україна готує позов проти РФ до міжнародних судових інстанцій
Про це заявив т.в.о міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, повідомляє кореспондентка Еспресо.TV Валерія Пашко.
Загалом російська армія зруйнувала понад 800 обʼєктів культури в Україні.
Зазначається, що наразі Україна готує позов проти РФ до міжнародних судових інстанцій за порушення Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту.
Що відомо про руйнування росіянами українських об'єктів культури
За період з 24 лютого 2022 року по 25 серпня 2023 року російська армія пошкодила або зруйнувала 823 об’єкти культурної спадщини України. З них об’єктів національного значення – 109, місцевого значення – 650, щойно виявлених – 64.
За даними Мінкульту, із загальної кількості пошкоджених об'єктів культурної спадщини пам’ятки архітектури складають 252 об'єкти, архітектури та містобудування – 244, історії – 199, архітектури та містобудування, історії – 32, архітектури, історії – 30, археології – 20, монументального мистецтва – 19, містобудування, монументального мистецтва – 17, містобудування – 5, науки і техніки – 2, садово-паркового мистецтва – 1, архітектури та містобудування, монументального мистецтва – 1, архітектури, монументального мистецтва – 1.
Пам’ятки культурної спадщини пошкоджено або зруйновано у 15 областях. До першої п'ятірки за кількістю руйнувань увійшли:
- Харківська область – 207;
- Донецька область – 111;
- Одеська область – 103;
- Херсонська область – 80;
- Чернігівська область – 70.
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