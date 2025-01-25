Туск попередив Орбана про "наслідки", якщо той блокуватиме санкції проти РФ
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив свого угорського колегу Віктора Орбана про "наслідки", якщо він блокуватиме санкції Європейського Союзу проти Росії
Про це Туск написав у соціальній мережі Х.
"Якщо Віктор Орбан дійсно заблокує європейські санкції у ключовий для війни момент, буде абсолютно зрозуміло, що у цій великій грі за безпеку і майбутнє Європи він грає у команді Путіна, а не в нашій. З усіма наслідками, що випливають з цього факту", – йдеться в дописі.
- Раніше Віктор Орбан закликав до встановлення безсанкційних відносин з Росією, а Україну назвав економічною загрозою для Європи.
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