Туск попередив Орбана про "наслідки", якщо той блокуватиме санкції проти РФ

Про це Туск написав у соціальній мережі Х.

"Якщо Віктор Орбан дійсно заблокує європейські санкції у ключовий для війни момент, буде абсолютно зрозуміло, що у цій великій грі за безпеку і майбутнє Європи він грає у команді Путіна, а не в нашій. З усіма наслідками, що випливають з цього факту", – йдеться в дописі.