"Настав час викинути їх з вікна": Орбан закликав скасувати санкції проти Росії

Про це повідомляє Index, передає HungaryToday.

Орбан наголосив, що настав час "викинути санкції з вікна" і встановити безсанкційні відносини з Росією.

За його словами, на це потрібен час, але "протверезіння прийде у Брюсселі".

Орбан назвав Україну серйозною економічною загрозою для Європи й зазначив, що він запровадив би серйозні заходи захисту, щоб, наприклад, угорська та польська сільськогосподарська промисловість не постраждали.

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"Ми також повинні почати розглядати Україну через невоєнну призму. Ми говоримо про країну, яка не в змозі підтримувати себе і економіка якої не пов’язана з системою ЄС", - сказав він.

Орбан вважає, що в економічному плані 2025 рік буде фантастичним для Угорщини.