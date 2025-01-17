"Настав час викинути їх з вікна": Орбан закликав скасувати санкції проти Росії
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав до встановлення безсанкційних відносин з Росією, а Україну назвав економічною загрозою для Європи
Про це повідомляє Index, передає HungaryToday.
Орбан наголосив, що настав час "викинути санкції з вікна" і встановити безсанкційні відносини з Росією.
За його словами, на це потрібен час, але "протверезіння прийде у Брюсселі".
Орбан назвав Україну серйозною економічною загрозою для Європи й зазначив, що він запровадив би серйозні заходи захисту, щоб, наприклад, угорська та польська сільськогосподарська промисловість не постраждали.
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"Ми також повинні почати розглядати Україну через невоєнну призму. Ми говоримо про країну, яка не в змозі підтримувати себе і економіка якої не пов’язана з системою ЄС", - сказав він.
Орбан вважає, що в економічному плані 2025 рік буде фантастичним для Угорщини.
- Офіс контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC) оголосив про санкції проти міністра уряду Угорщини Антала Рогара через його участь у корупційних схемах.
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