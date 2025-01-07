США ввели санкції проти члена уряду Орбана

Про це йдеться в повідомленні мінфіну.

"Корупція підриває керівні інститути країни та обмежує її економічний розвиток, позбавляючи майбутні покоління довгострокової вигоди", - заявив в.о. заступника міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Бредлі Сміт.

США запровадили санкції проти Антала Рогана - міністра апарату кабінету Орбана, який контролює одразу кілька структур, зокрема Національний офіс комунікацій, Цифрове урядове агентство та Угорське агентство з питань туризму.

За даними американців, Роган відіграє важливу роль в уряді прем’єр-міністра Орбана і використовує свою роль, щоби збагатитися самому, а також лояльному до правлячої партії оточенню.

Мінфін заявив, що Роган керував угорською системою розподілу державних контрактів і ресурсів між друзями, лояльними до нього та партії "Фідес". У США вважають, що Роган організував і контролював незаконні схеми у кількох стратегічних секторах угорської економіки.

