США ввели санкції проти члена уряду Орбана
Офіс контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC) оголосив про санкції проти міністра уряду Угорщини Антала Рогара через його участь у корупційних схемах
Про це йдеться в повідомленні мінфіну.
"Корупція підриває керівні інститути країни та обмежує її економічний розвиток, позбавляючи майбутні покоління довгострокової вигоди", - заявив в.о. заступника міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Бредлі Сміт.
США запровадили санкції проти Антала Рогана - міністра апарату кабінету Орбана, який контролює одразу кілька структур, зокрема Національний офіс комунікацій, Цифрове урядове агентство та Угорське агентство з питань туризму.
За даними американців, Роган відіграє важливу роль в уряді прем’єр-міністра Орбана і використовує свою роль, щоби збагатитися самому, а також лояльному до правлячої партії оточенню.
Мінфін заявив, що Роган керував угорською системою розподілу державних контрактів і ресурсів між друзями, лояльними до нього та партії "Фідес". У США вважають, що Роган організував і контролював незаконні схеми у кількох стратегічних секторах угорської економіки.
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