Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією На Херсонщині росіяни набирають у річкову флотилію засуджених за браконьєрство

На Херсонщині росіяни набирають у річкову флотилію засуджених за браконьєрство

Анатолій Буряк
26 січня, 2025 неділя
00:32
Війна з Росією Навчання Сил оборони України на Дніпрі

Зазнавши відчутних втрат морської, наземної та повітряної складових Чорноморського флоту, у 2024 році окупанти взялися за створення так званої Дніпровської річкової флотилії у прибережних районах тимчасово підконтрольної їм частини Херсонської області України

Зміст

Про це 25 січня 2025 року повідомив проєкт "Крим.Реалії".

Росіяни задіюють катери флотилії у навчальних цілях, а ще для прикриття своїх плавзасобів з озброєнням та боєприпасами та позицій на Кінбурській косі, пояснив виданню речник Сил оборони півдня України полковник Владислав Волошин.

"Скажімо, якщо йдуть 2-3 човни із цим майном, то їх, як правило, супроводжують катери. Навпроти Херсона їм важко це робити, а ось на півдні, в острівній зоні Дніпра, вони так роблять. На Кінбурнській косі вони встановили засоби артилерії, через кожних 200 метрів стоїть ПТКР (протитанкова керована ракета - ред.), щоб наші не змогли туди підійти і щоб тупо жахати місто Очаків. Є у них там і засоби ППО проти нашої армійської та штурмової авіації. Але ми постійно їхні "Гради" там накриваємо, а нещодавно ще й "Ураган" накрили", - пояснив Волошин.

Читайте також: Острови на Дніпрі стають смертельною пасткою для російських військових, - Братчук. Ексклюзив Еспресо

За його словами, один із російських дивізіонів річкових катерів базується в окупованому курортному селищі Лазурне Херсонської області, а штаб усього цього "річкового" угруповання - у Голій Пристані, куди на старті її формування доставили кілька катерів. Дивізіон у Лазурному не повний, є втрати й пошкодження катерів, тому вони "доточують" підрозділ будь-яким конфіскатом, надувними човнами, на яких здійснюється патрулювання між Кінбурнською і Тендрівською косами. Також українській розвідці відомо, що наприкінці минулого року туди відправили через Крим кілька моторів та якісь запчастини для катерів.

"За даними нашої розвідки, в цю флотилію російське командування набирає за контрактом місцевих рибалок, які знають фарватер у нижній течії Дніпра, його острови, як усяких там лоцманів, штурманів. Серед них є й ті, хто свого часу був засуджений українськими судами за браконьєрство, незаконний вилов риби тощо", - додав полковник Волошин.

Наскільки небезпечною є ця річкова флотилія РФ на Дніпрі

Це питання проалізував експерт компанії "Соната" (американської компанії, яка надає Україні військову експертизу), у минулому заступник начальника штабу Військово-морських сил України, капітан 1-го рангу запасу Андрій Риженко. На його думку, росіяни найближчим часом навряд чи форсуватимуть великими силами Дніпро, щоб знову захопити плацдарм на правому березі чи Херсон, чутки про що нещодавно поширювалися в українському інформаційному просторі. У них на це зараз просто немає сил і засобів, хоча від нарощування зусиль на дніпровському напрямку вони все ж таки не відмовляться, вважає Риженко.

Натомість від окупантів слід очікувати різної "підлоти" у вигляді диверсійних, розвідувально-рейдових дій на правому березі, дніпровських островах чи протидії висадці українського десанту.

Читайте також: Якщо вірити байкам про перемир'я, росіянам принципово бути на правому березі Дніпра на Херсонщині, - офіцер ЗСУ Лапін 

"Однак я не став би драматизувати ситуацію. Поставити на островах, скажімо, міномети, артилерію і звідти обстрілювати Херсон – це з боку росіян також можливо. Але ми їм там також відповідаємо. До речі, на Кінбурнській косі противник катери зараз не тримає, бо на протилежному боці в Очакові є протикорабельні ракетні батареї малого радіусу дії, які нам передали партнери. І росіяни про це знають. Інша річ, що вони там нам не дають у цьому районі відновити судноплавство, оскільки на самій косі встановили свої берегові ракетні комплекси та артилерію", - зазначив експерт.

За словами Риженка, до 1 липня минулого року росіяни також збиралися створити Азовський військово-морський район та Азовську флотилію. Поставили туди три ракетні кораблі класу "Каракурт". Один із них, "Аскольд", Сили оборони України згодом знищили. Два вцілілі кораблі цього ж класу росіяни поспішили перегнати на Каспій, де вони тепер проводять ходові випробування.

  • 16 січня партизанський рух "Атеш" повідомив про те, що 91 бригада 4 дивізіону річкових катерів ЗС РФ базується на мисі Тарханкут біля населеного пункту Оленівка. Там розташовані військові катери, спецтехніка і розміщується особовий склад. Наразі в Оленівці відбувається підготовка техніки та навчання особового складу. Надалі окупанти планують перекинути катери на Херсонський напрямок.
Теги:
Новини
Херсон
Херсонщина
Азовське море
окуповані території
окупанти
Чорноморський флот Росії
Чорне море
Читайте також:
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
+2.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.8
    Купівля 41.8
    Продаж 42.32
  • EUR
    Купівля 43.59
    Продаж 44.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
25 січня
23:24
Воїн 92-ої ОШБр, депутат Богодухівської районної ради від "Європейської Солідраності" Василь Сухина
У шпиталі помер воїн-доброволець, батько 4-х дітей і депутат райради з Харківщини Василь Сухина
22:24
Міністерство оборони
Щоб в АОЗ не було двовладдя, у ситуацію має втрутитись РНБО та керівництво держави: заява Громадської антикорупційної ради Міноборони
22:08
Маріуполь
Росіяни прагнуть відновити Маріуполь аби заховати тіла тисяч вбитих, як вони робили це в Грозному, – Зеленський
21:13
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Армія РФ ввечері 25 січня запустила дрони по території України
21:02
Володимир Зеленський
Європі потрібно посилювати армію, навіть коли війна закінчиться, – Зеленський
20:44
Покровськ
Росіяни атакували Покровськ, внаслідок чого загинула жінка
20:25
Ексклюзив
Віталій Портников
Нові пакети допомоги США Україні можуть стати козирем у перемовинах Трампа з Путіним, - Портников
20:02
OPINION
Шабля край поля
19:59
Агенція оборонних закупівель продовжить роботу під керівництвом Безрукової
19:43
Курськ
"Росія мститься своїм же громадянам": лише за день РФ скинула 14 КАБів на одне село Курської області
19:33
Ексклюзив
путін трамп
Путін хоче говорити зі США за переговорним столом про поділ світу, - експертка зі Східної Азії Бутирська
19:31
Ексклюзив
Мирослав Чех
Великий перерозподіл світу вже почався, - польський політик Чех
19:04
Ілон Маск
Керівниця апарату Трампа не дозволила Маску відкрити офіс у Білому домі
18:54
Оновлено
новини Львівщини
Росіяни вдень 25 січня вдарили безпілотниками по Харкову: троє постраждалих
18:29
Дональд Туск
Туск попередив Орбана про "наслідки", якщо той блокуватиме санкції проти РФ
18:01
OPINION
Василь Пехньо
Чого чекати від Трампа?
18:00
Інтерв’ю
Валерій Чалий
Валерій Чалий: Сподівання на те, що Трамп прийде і наведе порядок, стане пасткою для України
17:53
Російська влада ввела суцільний паспортний контроль при в'їзді на Керченський міст
17:49
На Київщині сапери виявили та вилучили бойову частину БПЛА "Герань-2"
17:31
Екс-прем'єр Фіцо
"Уряд можна змінити лише за умови проведення виборів": Фіцо заявив, що не піде у відставку після протестів у Братиславі
17:25
Володимир Зеленський і Ільхам Алієв
Україна готова забезпечити Європу азербайджанським газом замість російського, – Зеленський
17:18
Ексклюзив
Рустем Умєров
"Це узурпація влади": аналітик Несходовський про скандал у Міноборони
16:55
На фронті від початку доби відбулось 123 боєзіткнення, з них 32 – на Покровському напрямку
16:30
Володимир Зеленський
"Україна, Європа, Америка і рускіє": Зеленський назвав ймовірних учасників майбутніх перемовин
16:16
Ірина Верещук
Ірина Верещук: обмежено придатним після 4 лютого дадуть ще три місяці на ВЛК, з 28 січня з'являться електронні направлення
16:05
OPINION
Чи допомагали громади фронту у 2024 році, коли вони працювали без "військового" ПДФО?
16:02
Костел Святого Миколая
Суд зобов'язав Мінкульт передати костел Святого Миколая у Києві парафії
16:02
Оновлено
ХАМАС звільнив чотирьох ізраїльських заручниць
ХАМАС звільнив ще чотирьох ізраїльських заручниць в обмін на 200 палестинських в'язнів
15:25
OPINION
Генерали за ґратами. Чому суди над офіцерами не краще для перемоги
15:25
прапор Білорусі
В переддень "переобрання" Лукашенка на 7-й термін у Білорусі блокують VPN та закордонний трафік
15:20
Саміт миру. Володимир Зеленський
Зеленський назвав причину заборони перемовин з РФ на початку повномасштабного вторгнення
15:09
Інтерв’ю
"Найгірше - це виїжджати на темі війни": режисер Тарас Дронь про фільм "Дім за склом" та виклики для українського кіно
15:08
Володимир Зеленський в Давосі
Американську допомогу армії України не зупинено, – Зеленський
14:39
українські біженці в ЄС
Україна хоче створити у Чехії, Німеччині та Польщі центри повернення біженців, - ЗМІ
14:23
Оновлено
Вугілля в обмін на електрику: про що Зеленський домовився з Санду
14:22
Ексклюзив
Дональд Трамп
Сьогодні це інший Трамп, - польський політик Чех
14:03
OPINION
Про ситуацію на валютному ринку та політику валютного регулювання
13:52
Дональд Трамп
"Був агресивним і конфронтаційним": Трамп під час телефонної розмови з прем'єркою Данії погрожував митами, якщо країна не поступиться Гренландією
13:45
Оновлено
РФ атакувала Україну "шахедами": на Київщині поранено 5-річну дівчинку, на Черкащині є знеструмлення
13:28
У Полтаві до одного року засудили хлопця, який поширював інтимні відео з колишньою дівчиною
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV