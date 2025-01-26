На Херсонщині росіяни набирають у річкову флотилію засуджених за браконьєрство

Про це 25 січня 2025 року повідомив проєкт "Крим.Реалії".

Росіяни задіюють катери флотилії у навчальних цілях, а ще для прикриття своїх плавзасобів з озброєнням та боєприпасами та позицій на Кінбурській косі, пояснив виданню речник Сил оборони півдня України полковник Владислав Волошин.

"Скажімо, якщо йдуть 2-3 човни із цим майном, то їх, як правило, супроводжують катери. Навпроти Херсона їм важко це робити, а ось на півдні, в острівній зоні Дніпра, вони так роблять. На Кінбурнській косі вони встановили засоби артилерії, через кожних 200 метрів стоїть ПТКР (протитанкова керована ракета - ред.), щоб наші не змогли туди підійти і щоб тупо жахати місто Очаків. Є у них там і засоби ППО проти нашої армійської та штурмової авіації. Але ми постійно їхні "Гради" там накриваємо, а нещодавно ще й "Ураган" накрили", - пояснив Волошин.

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За його словами, один із російських дивізіонів річкових катерів базується в окупованому курортному селищі Лазурне Херсонської області, а штаб усього цього "річкового" угруповання - у Голій Пристані, куди на старті її формування доставили кілька катерів. Дивізіон у Лазурному не повний, є втрати й пошкодження катерів, тому вони "доточують" підрозділ будь-яким конфіскатом, надувними човнами, на яких здійснюється патрулювання між Кінбурнською і Тендрівською косами. Також українській розвідці відомо, що наприкінці минулого року туди відправили через Крим кілька моторів та якісь запчастини для катерів.

"За даними нашої розвідки, в цю флотилію російське командування набирає за контрактом місцевих рибалок, які знають фарватер у нижній течії Дніпра, його острови, як усяких там лоцманів, штурманів. Серед них є й ті, хто свого часу був засуджений українськими судами за браконьєрство, незаконний вилов риби тощо", - додав полковник Волошин.

Наскільки небезпечною є ця річкова флотилія РФ на Дніпрі

Це питання проалізував експерт компанії "Соната" (американської компанії, яка надає Україні військову експертизу), у минулому заступник начальника штабу Військово-морських сил України, капітан 1-го рангу запасу Андрій Риженко. На його думку, росіяни найближчим часом навряд чи форсуватимуть великими силами Дніпро, щоб знову захопити плацдарм на правому березі чи Херсон, чутки про що нещодавно поширювалися в українському інформаційному просторі. У них на це зараз просто немає сил і засобів, хоча від нарощування зусиль на дніпровському напрямку вони все ж таки не відмовляться, вважає Риженко.

Натомість від окупантів слід очікувати різної "підлоти" у вигляді диверсійних, розвідувально-рейдових дій на правому березі, дніпровських островах чи протидії висадці українського десанту.

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"Однак я не став би драматизувати ситуацію. Поставити на островах, скажімо, міномети, артилерію і звідти обстрілювати Херсон – це з боку росіян також можливо. Але ми їм там також відповідаємо. До речі, на Кінбурнській косі противник катери зараз не тримає, бо на протилежному боці в Очакові є протикорабельні ракетні батареї малого радіусу дії, які нам передали партнери. І росіяни про це знають. Інша річ, що вони там нам не дають у цьому районі відновити судноплавство, оскільки на самій косі встановили свої берегові ракетні комплекси та артилерію", - зазначив експерт.

За словами Риженка, до 1 липня минулого року росіяни також збиралися створити Азовський військово-морський район та Азовську флотилію. Поставили туди три ракетні кораблі класу "Каракурт". Один із них, "Аскольд", Сили оборони України згодом знищили. Два вцілілі кораблі цього ж класу росіяни поспішили перегнати на Каспій, де вони тепер проводять ходові випробування.