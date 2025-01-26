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Головна Наука "Жити людям на Землі буде складніше": фахівчиня відділу клімату ГО "Екодія" Івашина про глобальне потепління
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"Жити людям на Землі буде складніше": фахівчиня відділу клімату ГО "Екодія" Івашина про глобальне потепління

Марина Клюєва
26 січня, 2025 неділя
17:51
Наука глобальне потепління

Зміна клімату відбувається швидше, ніж прогнозували науковці

Зміст

Про це розповіла фахівчиня відділу клімату ГО "Екодія" Анастасія Івашина в етері Еспресо.

"Відбуваються прояви зміни клімату, і науковці, найбільш визнані, стверджують про те, що це відбувається швидше, ніж вони собі прогнозували і думали. Тобто не сказати, що за кілька років життя на планеті зникне, але до кінця століття, наприклад, все може бути значно складніше. І, власне, жити людям, в тому числі на Землі, буде дуже челенджево, складніше через високі температури. І просто вийти на вулицю буде складно, і десь якраз, скажімо, в країнах Скандинавії, Гренландії - це будуть ті частини, де власне, ще можна буде жити, вирощувати їжу", - сказала вона. 

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Анастасія Івашина зазначила, що зміна клімату відбувається внаслідок високої концентрації викидів парникових газів, яка накопичилась в атмосфері. За її словами, це мільярди тонн. Вона зауважила, що людство не рухається до того, щоб запобігти найгіршим сценаріям, які можуть настати внаслідок зміни клімату. 

"Насправді ще є шанс зупинити цю ситуацію, ще не все втрачено, але дуже важливо якнайшвидше, радикально, скажімо навіть так, зупинити викиди парникових газів. Тобто зупинити оці всі індустрії, які стосуються вугілля, газу, нафти. І скорочувати, скорочувати викиди і тоді, коли ми не будемо додавати нових викидів,  не буде підвищуватися ця глобальна середня температура. На жаль, вже все одно велика концентрація парникових газів, що повернути клімат до стану 30-40 років тому, це дуже складно, але в принципі є шанси, що ситуація може покращитися. Але принаймні дуже було б важливо не погіршити її, тобто щоб не стало гірше. На це є точно шанс, але треба діяти от прям дуже сміливо, швидко, згуртовано, чого, на жаль, не відбувається. І навпаки, світ і лідери, найбільш відповідальні за кількість викинутих парникових газів, точно не роблять", - додала фахівчиня.

  • 8 липня 2024 року повідомлялося, що Служба моніторингу змін клімату Copernicus заявила про "значні і тривалі зміни" в кліматі, оскільки впродовж 12 місяців поспіль температура на планеті була на 1,5°C вищою за доіндустріальну.
  • 10 січня 2025 року Служба зміни клімату Європейського Союзу Copernicus (C3S) підтвердила, що у 2024 році температура на планеті вперше перевищила критичну межу у 1,5°C порівняно з доіндустріальним періодом.
  • 19 січня Міндовкілля назвало причину відсутності кліматичної зими в Києві протягом останніх трьох років.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
екологія
глобальне потепління
екологічна катастрофа
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