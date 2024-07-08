Червень 2024 року став найтеплішим за всю історію спостережень, - Copernicus

Про це повідомляє The Guardian.

Вчені встановили, що температура з липня 2023 по червень 2024 року була найвищою за всю історію спостережень, що призвело до річного періоду, коли Земля була на 1,64°C теплішою, ніж у доіндустріальні часи.

Ці дані не означають, що світові лідери не досягнуть своєї мети обмежити глобальне потепління до 1,5°C до кінця століття. Проте це свідчить про те, що підвищення температури призведе до більш частих і інтенсивних несприятливих погодних умов і збільшить ризик катастрофічних змін.

Карло Буонтемпо, директор Copernicus, зазначив, що результати вказують на "значні та тривалі зміни" у кліматі, а не на статистичну аномалію.

"Навіть якщо нинішня смуга екстремальних температур закінчиться, ми будемо бачити нові рекорди, оскільки клімат продовжує теплішати, - зауважив він. - Це неминуче, якщо ми не зупинимо викиди парникових газів у атмосферу та океани".

Copernicus встановила, що червень 2024 року був найспекотнішим червнем за всю історію спостережень і став 12-м місяцем поспіль, коли температура перевищувала середній показник між 1850 і 1900 роками на 1,5°C.

За словами вчених, інші кліматичні агентства можуть не підтвердити 12-місячну температурну смугу через "відносно невеликий запас" температури в деякі місяці.

Оскільки деякі екосистеми є більш вразливими, ніж інші, Міжурядова група експертів зі зміни клімату прогнозує, що потепління на 1,5°C призведе до зникнення 70-90% тропічних коралових рифів, тоді як потепління на 2°C майже повністю їх знищить.

Опитування авторів МГЕЗК, проведене Guardian, показало, що три чверті з них очікують, що до 2100 року планета потеплішає щонайменше на 2,5°C, а половина прогнозує температуру вище 3°C.

Франсуа Геменн, автор МГЕЗК і директор Обсерваторії Гюго в Льєжському університеті, зазначив, що кліматична криза не є бінарною проблемою.

"Це не 1,5°C або смерть - кожне підвищення на 0,1°C має велике значення, оскільки мова йде про середні глобальні температури, які призводять до значних температурних коливань на місцевому рівні".