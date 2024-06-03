На зміну Ель-Ніньо: метеорологи прогнозують новий кліматичний феномен, який принесе похолодання
У понеділок, 3 червня, Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) повідомила, що феномен Ель-Ніньо, який характеризується підвищенням температури у світі, може змінитися більш прохолодним Ла-Ніньо до кінця року
Про це повідомляє Reuters.
Учені пояснили, що Ель-Ніньо - це природне підвищення температури поверхні океану в східній і центральній частинах Тихого океану, тоді як Ла-Ніньо характеризується низькою температурою океану в екваторіальній частині Тихого океану і пов'язана з повенями та посухою.
За розрахунками ВМО, імовірність того, що Ла-Ніньо розпочнеться в період з липня по вересень складає 60%, тоді як в період з серпня по листопад - 70%.
"Закінчення Ель-Ніньо не означає паузу в довгостроковій зміні клімату, оскільки наша планета продовжить нагріватися через парникові гази, що утримують тепло", - зауважив заступник генерального секретаря ВМО Ко Барретт.
За його словами, екстремально високі температури води на поверхні моря "продовжуватимуть відігравати важливу роль протягом наступних місяців".
Науковці стверджують, що попри те, що у період з 2020 до початку 2023 року спостерігався охолоджувальний ефект Ла-Ніньо, останні дев'ять років були найтеплішими за всю історію спостережень.
- Ще у березні Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) заявило, що світ стоїть на порозі четвертого масового знебарвлення коралів, яке може призвести до загибелі значних ділянок тропічних рифів, включаючи частини Великого Бар'єрного рифу в Австралії.
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