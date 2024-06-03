На зміну Ель-Ніньо: метеорологи прогнозують новий кліматичний феномен, який принесе похолодання

Про це повідомляє Reuters.

Учені пояснили, що Ель-Ніньо - це природне підвищення температури поверхні океану в східній і центральній частинах Тихого океану, тоді як Ла-Ніньо характеризується низькою температурою океану в екваторіальній частині Тихого океану і пов'язана з повенями та посухою.

За розрахунками ВМО, імовірність того, що Ла-Ніньо розпочнеться в період з липня по вересень складає 60%, тоді як в період з серпня по листопад - 70%.

"Закінчення Ель-Ніньо не означає паузу в довгостроковій зміні клімату, оскільки наша планета продовжить нагріватися через парникові гази, що утримують тепло", - зауважив заступник генерального секретаря ВМО Ко Барретт.

За його словами, екстремально високі температури води на поверхні моря "продовжуватимуть відігравати важливу роль протягом наступних місяців".

Науковці стверджують, що попри те, що у період з 2020 до початку 2023 року спостерігався охолоджувальний ефект Ла-Ніньо, останні дев'ять років були найтеплішими за всю історію спостережень.