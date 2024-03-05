Американські екологи попереджають про масове знебарвлення рифів унаслідок зміни клімату
Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) заявило, що світ стоїть на порозі четвертого масового знебарвлення коралів, яке може призвести до загибелі значних ділянок тропічних рифів, включаючи частини Великого Бар'єрного рифу в Австралії
Про це повідомляє Reuters.
Унаслідок кількох місяців рекордної спеки в океані, спричиненої зміною клімату і кліматичним явищем Ель-Ніньо, морські біологи перебувають у стані підвищеної тривоги.
"Схоже на те, що вся Південна півкуля, ймовірно, знебарвиться цього року", - заявив еколог Дерек Манзелло, координатор програми NOAA "Спостереження за кораловими рифами". - Ми буквально стоїмо на порозі найгіршої події знебарвлення в історії планети".
Дослідники пояснили, що знебарвлення коралів, викликане тепловим стресом, відбувається тоді, коли корали втрачають барвисті водорості, що живуть у їхніх тканинах. Без цих корисних водоростей корали стають блідими та вразливими до голоду та хвороб.
На додаток, знебарвлення коралів може мати руйнівні наслідки для екосистеми океану, а також для рибальства і туризму.
Учені нагадали, що останнє глобальне масове знебарвлення коралів тривало з 2014 по 2017 рік, і за цей час Великий Бар'єрний риф втратив майже третину своїх коралів. Цього року, судячи зі спостережень, ситуація буде ще гіршою.
За оцінками вчених, якщо ситуація не покращиться, 90% світових коралів можуть бути втрачені.
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