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Головна Наука Льодовики в тропіках тануть швидше, ніж прогнозували, - науковці

Льодовики в тропіках тануть швидше, ніж прогнозували, - науковці

Олена Будько
8 серпня, 2024 четвер
06:09
Наука Швейцарські льодовики стрімко зменшуються

Нове дослідження міжнародної групи вчених засвідчило, що льодовики в тропіках тануть швидше, ніж прогнозували, зменшуючись до розмірів, яких дослідники не очікували побачити роками

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Про це пише Sciencealert.

Кліматолог Каліфорнійського університету в Берклі Ендрю Горін у коментарі New Scientist зазначив, що такі дані шокували науковців. 

"Ми швидко проходимо кліматичні віхи, до яких, як ми вважали, залишилися десятиліття", – сказав він. 

На думку вченого, це є доказом того, що "принаймні один регіон у світі покинув комфортні кліматичні умови, які сприяли розвитку людської цивілізації".

Команда Горіна виявила нестачу ізотопів берилію-10 і вуглецю-14 у мінералах, які межують з льодовиками в горах Анд. Це вказує на те, що востаннє ці породи відчували тепло Сонця щонайменше 11 700 років тому. Тобто частини гірського хребта не бачили такого низького рівня зледеніння від періоду, коли зародилася людська цивілізація.

Регіон Анд уже переживає рекордні посухи та нестачу води як наслідок, а також смертельні повені, коли талі басейни вириваються з криги, яка раніше утримувала їх.

Попередні дослідження також виявили прискорене танення льодовика від Гімалаїв до Аляски. 

Як пояснюють науковці, льодовики дуже чутливі до кліматичної системи, в якій вони існують. І є тим місцем, де видно деякі з перших великих змін, що виникають унаслідок потепління. На їхньому прикладі можна побачити, що може чекати нас у майбутньому в інших місцях планети.

Льодовики збирають воду у вигляді снігу взимку та випускають її під час літнього танення, забезпечуючи водою мільярди людей. Коли льодовики відступають, прісної води стає менше. Приблизно кожна четверта людина на Землі залежить від прісної води, що постачається з льодовикових регіонів, які покривають 10 відсотків поверхні нашої планети. 

  • Учені встановили, що температура з липня 2023 по червень 2024 року була найвищою за всю історію спостережень, що призвело до річного періоду, коли Земля була на 1,64°C теплішою, ніж у доіндустріальні часи.
Теги:
Світ
екологія
глобальне потепління
клімат
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