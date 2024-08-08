Льодовики в тропіках тануть швидше, ніж прогнозували, - науковці

Про це пише Sciencealert.

Кліматолог Каліфорнійського університету в Берклі Ендрю Горін у коментарі New Scientist зазначив, що такі дані шокували науковців.

"Ми швидко проходимо кліматичні віхи, до яких, як ми вважали, залишилися десятиліття", – сказав він.

На думку вченого, це є доказом того, що "принаймні один регіон у світі покинув комфортні кліматичні умови, які сприяли розвитку людської цивілізації".

Команда Горіна виявила нестачу ізотопів берилію-10 і вуглецю-14 у мінералах, які межують з льодовиками в горах Анд. Це вказує на те, що востаннє ці породи відчували тепло Сонця щонайменше 11 700 років тому. Тобто частини гірського хребта не бачили такого низького рівня зледеніння від періоду, коли зародилася людська цивілізація.

Регіон Анд уже переживає рекордні посухи та нестачу води як наслідок, а також смертельні повені, коли талі басейни вириваються з криги, яка раніше утримувала їх.

Попередні дослідження також виявили прискорене танення льодовика від Гімалаїв до Аляски.

Як пояснюють науковці, льодовики дуже чутливі до кліматичної системи, в якій вони існують. І є тим місцем, де видно деякі з перших великих змін, що виникають унаслідок потепління. На їхньому прикладі можна побачити, що може чекати нас у майбутньому в інших місцях планети.

Льодовики збирають воду у вигляді снігу взимку та випускають її під час літнього танення, забезпечуючи водою мільярди людей. Коли льодовики відступають, прісної води стає менше. Приблизно кожна четверта людина на Землі залежить від прісної води, що постачається з льодовикових регіонів, які покривають 10 відсотків поверхні нашої планети.