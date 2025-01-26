У Латвії приберуть російську мову в банкоматах
З 30 січня в Латвії набудуть чинності зміни до Закону про кредитні установи, які забороняють використання російської мови в банкоматах
Про це повідомляє Delfi.
Згідно з повідомленням, рішення було ухвалено урядом ще минулого року, хоча тоді виникали застереження щодо можливого негативного впливу на літніх людей.
Поправки були схвалені сеймом Латвії у вересні, і, згідно з новими вимогами, банкомати матимуть налаштування виключно на латиську мову, а також можуть підтримувати офіційні мови країн-членів ЄС, Організації економічного співробітництва та розвитку, а також країн-кандидатів.
Попри покращення безготівкових розрахунків, які стають все більш популярними в країні, готівка все ще залишається важливим засобом платежу. Дані опитування "Платіжний радар", проведеного Банком Латвії, свідчать, що у лютому 2024 року готівкові платежі становили середньо 23% від усіх повсякденних платежів.
- Наприкінці 2024 року Литва заборонила особам із російським, білоруським та китайським громадянством служити у своїх збройних силах та бути в Литовському союзі стрільців.
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