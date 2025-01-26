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У Латвії приберуть російську мову в банкоматах

Марія Науменко
26 січня, 2025 неділя
15:05
Світ Латвія

З 30 січня в Латвії набудуть чинності зміни до Закону про кредитні установи, які забороняють використання російської мови в банкоматах

Зміст

Про це повідомляє Delfi.

Згідно з повідомленням, рішення було ухвалено урядом ще минулого року, хоча тоді виникали застереження щодо можливого негативного впливу на літніх людей.

Поправки були схвалені сеймом Латвії у вересні, і, згідно з новими вимогами, банкомати матимуть налаштування виключно на латиську мову, а також можуть підтримувати офіційні мови країн-членів ЄС, Організації економічного співробітництва та розвитку, а також країн-кандидатів.

Попри покращення безготівкових розрахунків, які стають все більш популярними в країні, готівка все ще залишається важливим засобом платежу. Дані опитування "Платіжний радар", проведеного Банком Латвії, свідчать, що у лютому 2024 року готівкові платежі становили середньо 23% від усіх повсякденних платежів.

  • Наприкінці 2024 року Литва заборонила особам із російським, білоруським та китайським громадянством служити у своїх збройних силах та бути в Литовському союзі стрільців.
Теги:
Новини
Економіка
Росія
ЄС
Латвія
Європа
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