У Латвії приберуть російську мову в банкоматах

Про це повідомляє Delfi.

Згідно з повідомленням, рішення було ухвалено урядом ще минулого року, хоча тоді виникали застереження щодо можливого негативного впливу на літніх людей.

Поправки були схвалені сеймом Латвії у вересні, і, згідно з новими вимогами, банкомати матимуть налаштування виключно на латиську мову, а також можуть підтримувати офіційні мови країн-членів ЄС, Організації економічного співробітництва та розвитку, а також країн-кандидатів.

Попри покращення безготівкових розрахунків, які стають все більш популярними в країні, готівка все ще залишається важливим засобом платежу. Дані опитування "Платіжний радар", проведеного Банком Латвії, свідчать, що у лютому 2024 року готівкові платежі становили середньо 23% від усіх повсякденних платежів.