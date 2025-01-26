"Росіяни діють на межі свого наступального потенціалу": капітан запасу ВМС ЗСУ Риженко про бойові дії на Донеччині

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Зараз фактично на фронті росіяни виконують своє оперативне завдання - захоплення Донецької та Луганської областей. Нічого не змінилось. Особливо їх цікавить Покровськ. Це економічна ціль. Оскільки відомо, що в Покровську розташовані шахти з коксівним вугіллям. Захоплення Покровська для росіян з економічної точки важливе тим, що таким чином вони намагаються забрати з ринку конкурента з металургійної галузі. Адже Україна ще до повномасштабного вторгнення входила в десятку найбільш розвинених країн у металургійній галузі", - пояснив Риженко.



Андрій Риженко наголосив, що економічна й військова ситуація в Росії може вплинути на наступальні можливості їхньої армії. Зараз вони проводять наступ на Донеччині на межі власних можливостей.



"Росіяни дійсно просуваються на Донеччині, хоча й роблять це повільно. Мені невідома детальна інформація про склад сил, які діють, зокрема, на Покровському напрямку, але росіяни вже дійсно на межі своїх кульмінаційних можливостей. Це межа, після якої вони вже не здатні розвивати наступ та й взагалі проводити наступальні операції. На це вказує низка факторів. Зокрема, економічна ситуація в Росії. Адже, попри заяви російського керівництва, їхня економіка вже подає тривожні сигнали. Військова ситуація не краща, бо якщо в них все так було б добре, то Путін не попросив би у КНДР військової допомоги", - додав він.