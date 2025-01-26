На фронті від початку доби відбулося 167 боєзіткнень, із них 52 – на Покровському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 08:00 26 січня.

"Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи їм значних втрат", - зазначили у відомстві.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 65 авіаударів та скинув 113 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, зокрема 104 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 1969 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Берислав Херсонської області, Мала Токмачка Запорізької області.

Удари Сил оборони по окупантах

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки й один пункт управління БПЛА російських загарбників.

Ситуація на основних напрямках

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Піщаного, Глушківки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Твердохлібове, Новосергіївка, Шийківка, Нова Кругляківка, Дружелюбівка, Греківка, Першотравневе, Копанки та в напрямках Новолюбівки, Макіївки, Зеленої Долини та Торського.

На Сіверському напрямку ворог проводив одну атаку в районі Верхньокам’янки.

На Краматорському напрямку окупанти 33 рази атакували у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Новомаркове, Часів Яр, Ступочки, Предтечине та Біла Гора.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районі населеного пункту Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Зелене, Удачне, Новоолександрівка, Котлине, Богданівка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли, Костянтинопільське та в напрямках Покровська, Відродження та Успенівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили дев’ять російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Новосілка, Новодарівка, Костянтинопіль та Велика Новосілка.

Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території, успішно відбили два штурми ворога на Придніпровському напрямку.

На Оріхівському, Гуляйпільському та Харківському напрямках минулої доби противник наступальних дій не проводив.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За вчора російські загарбники завдали 33 авіаційні удари, скинули 57 КАБ, здійснили 292 артилерійських обстріли. Українські захисники відбили 16 штурмових дій агресора.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу", - підкреслили у Генштабі.