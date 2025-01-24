Імовірно, армія РФ задумала обійти Покровськ по Дніпропетровщині, щоб "придушити" місто й змусити ЗСУ відійти, - військовий експерт Ступак
Військовий експерт, співробітник СБУ (2004-2015) Іван Ступак зазначив, що російська армія має стратегічну мету захопити Покровськ
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"У РФ є стратегічна мета - взяти Покровськ. І на шляху до цієї мети чи будуть вороги йти виключно територією Донецької області чи обходити? Чи зроблять великий крюк і обійдуть територією Дніпропетровської області з паралельною окупацією тих населених пунктів, які залишаться під їхнім контролем? Наразі на це питання важко відповісти", - зауважив Ступак.
За словами військового експерта, ворог і далі намагатиметься реалізувати свій план щодо захоплення Покровська.
"Я не думаю, що зараз ворог має на меті йти в напрямку Павлограда, потім на місто Дніпро, до річки Дніпро. Я думаю, що зараз таких ресурсів у противника немає і такого плану немає. А ось обійти територією Дніпропетровської області місто Покровськ, взяти його на "придушення" й змусити наших військових відійти - це варіант для РФ цілком робочий", - припустив Ступак.
Військовий експерт також додав, що Покровськ фактично перетворився на місто-привид. На вулицях можна побачити лише поодиноких людей, які пересуваються швидко, намагаючись не затримуватися на одному місці довше кількох секунд через надзвичайно високу активність FPV-дронів у повітрі. Окрім того, місто постійно перебуває під обстрілами.
"Думаю, що наступними тижнями ми побачимо просування росіян у напрямку дороги Покровськ - Павлоград. На жаль, від Очеретиного менше кілометра залишилося до того, щоб перерізати сполучення цією трасою", - наголосив Ступак.
- Упродовж минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували ще щонайменше 1500 окупантів, а також знищили 39 артсистем і 11 бронемашин ворога.
Керівник Центру вивчення окупації, ексрадник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що було зафіксовано колонну російських танків, які рухалися з Бердянського напрямку, імовірно, в бік Покровська.
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