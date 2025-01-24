Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Імовірно, армія РФ задумала обійти Покровськ по Дніпропетровщині, щоб "придушити" місто й змусити ЗСУ відійти, - військовий експерт Ступак
Ексклюзив

Імовірно, армія РФ задумала обійти Покровськ по Дніпропетровщині, щоб "придушити" місто й змусити ЗСУ відійти, - військовий експерт Ступак

Оксана Ліховід
24 січня, 2025 п'ятниця
12:40
Війна з Росією Карта бойових дій за 15-22 січня

Військовий експерт, співробітник СБУ (2004-2015) Іван Ступак зазначив, що російська армія має стратегічну мету захопити Покровськ

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"У РФ є стратегічна мета - взяти Покровськ. І на шляху до цієї мети чи будуть вороги йти виключно територією Донецької області чи обходити? Чи зроблять великий крюк і обійдуть територією Дніпропетровської області з паралельною окупацією тих населених пунктів, які залишаться під їхнім контролем? Наразі на це питання важко відповісти", - зауважив Ступак.

За словами військового експерта, ворог і далі намагатиметься реалізувати свій план щодо захоплення Покровська.

"Я не думаю, що зараз ворог має на меті йти в напрямку Павлограда, потім на місто Дніпро, до річки Дніпро. Я думаю, що зараз таких ресурсів у противника немає і такого плану немає. А ось обійти територією Дніпропетровської області місто Покровськ, взяти його на "придушення" й змусити наших військових відійти - це варіант для РФ цілком робочий", - припустив Ступак.

Військовий експерт також додав, що Покровськ фактично перетворився на місто-привид. На вулицях можна побачити лише поодиноких людей, які пересуваються швидко, намагаючись не затримуватися на одному місці довше кількох секунд через надзвичайно високу активність FPV-дронів у повітрі. Окрім того, місто постійно перебуває під обстрілами.

"Думаю, що наступними тижнями ми побачимо просування росіян у напрямку дороги Покровськ - Павлоград. На жаль, від Очеретиного менше кілометра залишилося до того, щоб перерізати сполучення цією трасою", - наголосив Ступак.

  • Упродовж минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували ще щонайменше 1500 окупантів, а також знищили 39 артсистем і 11 бронемашин ворога.

  • Керівник Центру вивчення окупації, ексрадник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що було зафіксовано колонну російських танків, які рухалися з Бердянського напрямку, імовірно, в бік Покровська.

     

     

Теги:
Новини
Україна
Дніпро
військові
російська армія
ЗСУ
Дніпропетровщина
Донеччина
окупанти
Військові новини
Покровськ
Читайте також:
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
+3.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.81
    Купівля 41.81
    Продаж 42.33
  • EUR
    Купівля 43.59
    Продаж 44.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
24 січня
14:07
Херсонська область
Росіяни атакували Антонівку на Херсонщині з дрона, є постраждалі
14:05
Премія Brit Awards 2025 оголосила номінантів, співачка Charli XCX претендує на 5 нагород
14:02
OPINION
Публічне знущання з військових, з командирів в час війни -- це політичне самогубство
14:00
Україна повернула тіла 757 полеглих захисників
14:00
У Дії запустили бета-тестування нових послуг для ветеранів і родин загиблих
13:58
електроенергія
Споживання електроенергії стабілізувалося: ситуація в енергосистемі 24 січня
13:32
Віталій Захарченко
Керували "тітушками" під час Революції Гідності: ДБР скерувало до суду обвинувачення щодо ексвисокопосадовців МВС
13:08
Зеленський призначив Ольгу Куришко постпредом президента України в Криму
12:41
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 січня: скільки коштують євро, долар і злотий
12:39
Знімається в пропагандистських фільмах РФ: в United24 відреагували на номінацію на "Оскар" для росіянина Юри Борисова
12:25
Оновлено
ЗСУ підтвердили ураження у РФ нафтобази, ТЕЦ і заводу "Кремній": уночі БПЛА атакували Підмосков'я, Брянськ, Рязанщину й Курськ
12:18
Наталка Діденко
Наталка Діденко розповіла, де ймовірні дощ або мокрий сніг: прогноз погоди на вихідні
12:09
PR
Англійська мова для школярів: на що звернути увагу
12:09
Інтерв’ю
Альбін Курті
"Як у Косово майже побороли корупцію": інтерв'ю з прем'єром Альбіном Курті
12:06
OPINION
Путін — щур, який забивається в куток і чекає
11:53
У ЗСУ впроваджують нові покращені стандарти стоматологічної допомоги військовим
11:51
Дональд Трамп
"Зеленський вирішив, що хоче воювати. Він не мав цього робити": Трамп заявив, що домовитися з РФ можна було "легко"
11:43
художній музей Лувр
Протікання, переповнення туристами та невідповідні умови: директорка Лувру Лоранс де Кар занепокоєна станом музею
11:28
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Від Москви до окупованого Криму: Згурець про атаку БПЛА по військових об'єктах РФ
11:27
PR
В інтернет-магазині "АТБ" з'явилася безоплатна доставка продуктів
11:19
Огляд
світ, міжнародний огляд
Як Трамп критикує Путіна і чи Зеленський має шанс вдруге стати президентом. Акценти світових ЗМІ 24 січня
11:18
Джон Реткліфф
Екскерівник Національної розвідки США Джон Реткліфф став директором ЦРУ
10:54
Служба безпеки України
Завербував неповнолітнього, щоб разом шпигувати на півдні України: СБУ затримала агента РФ
10:49
Військові
Військовий облік 17-річних: про які зміни варто знати юнакам
10:38
Оновлено
Росія атакувала Україну безпілотниками: на Київщині пошкоджено багатоповерхівку, є загиблі та поранені
10:19
Звинувачення викладача Андрія Білоуса в домаганнях: університет Карпенка-Карого звернувся до Нацполіції
10:04
У Повітряних Силах розповіли, як четверо їхніх бійців захопили в полон 11 окупантів
10:02
OPINION
Російська економіка не витримує війни
10:00
Ексклюзив
Карта бойових дій за 15-22 січня
Противник намагається вклинитися в оборону: комбат безпілотних систем Antares про Куп'янський напрямок
09:53
Служба зовнішньої розвідки України
"Очі та вуха" держави: 24 січня – День зовнішньої розвідки України
09:49
В ЄС згодні з Зеленським щодо потреби в миротворцях США та прагнуть переконати в цьому Трампа, - Bloomberg
09:30
ППО
Сили ППО збили 25 із 58 дронів, якими РФ атакувала Україну, 37 БПЛА локаційно втрачені
09:14
російська армія, мобілізація
За невиконання норм з набору контрактників у Новосибірську співробітників військкомату відправляють у штурмові підрозділи, - Атеш
08:55
Ексклюзив
російські танки, окупанти, оркі
"Поїхали танки. Імовірно, на Покровськ": у Центрі вивчення окупації розповіли про активізацію росіян на Донеччині
08:37
Донецька область, стела
На Донеччині росіяни минулої доби вбили двох мирних жителів і поранили ще п'ятьох
08:30
Огляд
Gravehawk
Могильник для російських ракет і БПЛА: що таке ППО Gravehawk – таємнича система, яку Британія передала Україні
08:25
Оновлено
Удар по Запоріжжю 23.01.25
Кількість постраждалих унаслідок атаки по Запоріжжю зросла до 54, є загиблий: усі подробиці
08:24
Оновлено
війна з РФ, ЗСУ
Минулої доби на фронті відбулося 125 боєзіткнень: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 63 атаки ворога
08:02
OPINION
Кремль відповідає Трампу, демонструючи спокій
07:51
"Чесний контракт": Паліса розповів про підготовку нововведень для залучення до війська людей віком 18-25 років
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV