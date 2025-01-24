Імовірно, армія РФ задумала обійти Покровськ по Дніпропетровщині, щоб "придушити" місто й змусити ЗСУ відійти, - військовий експерт Ступак

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"У РФ є стратегічна мета - взяти Покровськ. І на шляху до цієї мети чи будуть вороги йти виключно територією Донецької області чи обходити? Чи зроблять великий крюк і обійдуть територією Дніпропетровської області з паралельною окупацією тих населених пунктів, які залишаться під їхнім контролем? Наразі на це питання важко відповісти", - зауважив Ступак.

За словами військового експерта, ворог і далі намагатиметься реалізувати свій план щодо захоплення Покровська.

"Я не думаю, що зараз ворог має на меті йти в напрямку Павлограда, потім на місто Дніпро, до річки Дніпро. Я думаю, що зараз таких ресурсів у противника немає і такого плану немає. А ось обійти територією Дніпропетровської області місто Покровськ, взяти його на "придушення" й змусити наших військових відійти - це варіант для РФ цілком робочий", - припустив Ступак.

Військовий експерт також додав, що Покровськ фактично перетворився на місто-привид. На вулицях можна побачити лише поодиноких людей, які пересуваються швидко, намагаючись не затримуватися на одному місці довше кількох секунд через надзвичайно високу активність FPV-дронів у повітрі. Окрім того, місто постійно перебуває під обстрілами.

"Думаю, що наступними тижнями ми побачимо просування росіян у напрямку дороги Покровськ - Павлоград. На жаль, від Очеретиного менше кілометра залишилося до того, щоб перерізати сполучення цією трасою", - наголосив Ступак.