ЗСУ полонили найманця з Білорусі: що він про себе розповів
Українські військові взяли у полон 24-річного російського найманця Дмитра Ананчика родом із Білорусі. Чоловік вирушив на заробітки до тимчасово окупованого Луганська, натомість "отримав" відправку на війну у складі російської окупаційної армії
Відео із полоненим оприлюднили на Youtube-каналі проєкту "Хочу жить".
За словами полоненого, він закінчив коледж за спеціальністю токар - слюсар з ремонту автомобілів. У Білорусі спочатку працював у логістичній компанії, а згодом у будівництві.
До тимчасово окупованого Луганська чоловік приїхав працювати на будівництво помічником плиточника, де до 20-го грудня мав завершити роботу на об’єкті і повертатися додому. Однак поліція схопила його раніше разом із "нелегальними громадянами".
"Взули, одягли, і відправили на полігон", - розповів чоловік.
Тоді, як розповів полонений, він був напідпитку і під примусом підписав контракт.
"А як там пручатися? Привели у військкомат чи пункт відбору, поставили перед лікарем до пояса роздягненим. Лікарі навіть не оглядали…Написали, що група здоров’я – А, придатний до військової служби", - пригадує чоловік.
На контракті в російських військах він числиться з 10 грудня 2024 року, його взяли рядовим стрільцем. 19 грудня Дмитра відправили на перше бойове завдання, де він одразу потрапив у полон.
"Товариша вбили, а мене взяли в полон… Українські військові, вони бачили, що я йду до окопу, щоб сховатися від дронів. І вони попросили добровільно здатися…Сказали, що якщо не буде спротиву, все буде нормально. Сказали, обміняють, потім доставлять до табору для військовополонених, де такі ж хлопці сидять. А потім, кажуть, Росія обміняє, повернетеся на батьківщину", - розповів чоловік.
Він поділився, що зараз перебуває у розлученні із дружиною. У нього є маленький син.
- На початку січня двоє військових 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади взяли в полон 14 російських окупантів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.8 Купівля 41.8Продаж 42.32
- EUR Купівля 43.59Продаж 44.35
- Актуальне
- Важливе