ЗСУ полонили найманця з Білорусі: що він про себе розповів

Відео із полоненим оприлюднили на Youtube-каналі проєкту "Хочу жить".

За словами полоненого, він закінчив коледж за спеціальністю токар - слюсар з ремонту автомобілів. У Білорусі спочатку працював у логістичній компанії, а згодом у будівництві.

До тимчасово окупованого Луганська чоловік приїхав працювати на будівництво помічником плиточника, де до 20-го грудня мав завершити роботу на об’єкті і повертатися додому. Однак поліція схопила його раніше разом із "нелегальними громадянами".

"Взули, одягли, і відправили на полігон", - розповів чоловік.

Тоді, як розповів полонений, він був напідпитку і під примусом підписав контракт.

"А як там пручатися? Привели у військкомат чи пункт відбору, поставили перед лікарем до пояса роздягненим. Лікарі навіть не оглядали…Написали, що група здоров’я – А, придатний до військової служби", - пригадує чоловік.

На контракті в російських військах він числиться з 10 грудня 2024 року, його взяли рядовим стрільцем. 19 грудня Дмитра відправили на перше бойове завдання, де він одразу потрапив у полон.

"Товариша вбили, а мене взяли в полон… Українські військові, вони бачили, що я йду до окопу, щоб сховатися від дронів. І вони попросили добровільно здатися…Сказали, що якщо не буде спротиву, все буде нормально. Сказали, обміняють, потім доставлять до табору для військовополонених, де такі ж хлопці сидять. А потім, кажуть, Росія обміняє, повернетеся на батьківщину", - розповів чоловік.

Він поділився, що зараз перебуває у розлученні із дружиною. У нього є маленький син.