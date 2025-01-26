Внаслідок російських обстрілів у Покровську загинула одна людина, у Костянтинівці є поранені
У неділю, 26 січня, російська окупаційна армія обстрілювала Донеччину, внаслідок чого одна людина загинула, чотири отримали поранення
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"У центрі Покровська росіяни вбили жінку. У Костянтинівці поранили чотирьох людей від 48 до 70 років, пошкодили численні багатоповерхівки і приватні будинки", - розповів Філашкін.
Він також закликав людей не наражати себе на небезпеку і евакуюватися.
- Російська окупаційна армія в суботу, 25 січня, атакувала Покровськ Донецької області, внаслідок чого загинула 60-річна жінка.
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