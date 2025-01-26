Внаслідок російських обстрілів у Покровську загинула одна людина, у Костянтинівці є поранені

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"У центрі Покровська росіяни вбили жінку. У Костянтинівці поранили чотирьох людей від 48 до 70 років, пошкодили численні багатоповерхівки і приватні будинки", - розповів Філашкін.

Він також закликав людей не наражати себе на небезпеку і евакуюватися.