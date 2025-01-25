Росіяни атакували Покровськ, внаслідок чого загинула жінка

Про це повідомила речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва в коментарі Суспільному.

"О дев'ятій годині російські війська влучили по приватному сектору. На подвір'ї отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям, 60-річна жінка. Пошкоджені два житлові будинки. Тип зброї, якої обстріляли місто, встановлюють", – розповіла Мєдвєдєва.

Вона також додала, що правоохоронці розпочали розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України – воєнні злочини.