Росіяни вдень 25 січня б'ють безпілотниками по Харкову: що відомо

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, третій удар ворожа армія завдала по Київському районі міста. Наразі інформації про постраждалих там немає.

Раніше Терехов інформував, що другий російський удар – ймовірно дроном "Молнія" – зафіксували в Шевченківському районі Харкова.

"За попередньою інформацією є постраждалі люди та автівки. На місці прильоту пожежа", – написав мер.

О 13:51 він повідомляв про удар БПЛА по Холодногірському району. Після чого написав, що внаслідок атаки у деяких районах Харкова можуть бути проблеми з електро- та водопостачанням.

"Наші фахівці вже працюють над відновленням подачі послуг у домівки харків'ян", - додав Терехов.