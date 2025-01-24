Харків масовано атакують російські дрони: в місті є приліт
Дрони російської окупаційної армії масовано атакують Харків. В одному з районів міста зафіксували приліт
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
За його словами, місто перебуває під масованою атакою ворожих БПЛА. Наразі один приліт попередньо зафіксовано в Основ'янському районі. Деталі з'ясовують.
"У зв'язку з тим, що у небі над містом багато ударних дронів, будьте дуже обережні", – наголосив Терехов.
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