Харків масовано атакують російські дрони: в місті є приліт

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, місто перебуває під масованою атакою ворожих БПЛА. Наразі один приліт попередньо зафіксовано в Основ'янському районі. Деталі з'ясовують.

"У зв'язку з тим, що у небі над містом багато ударних дронів, будьте дуже обережні", – наголосив Терехов.