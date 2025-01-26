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OPINION

США не розпоряджаються російськими активами, більшість з них — у Європі

Ростислав Демчук
26 січня, 2025 неділя
16:01
Погляд

Неохайність в журналістиці, а тим паче у міжнародній журналістиці — недопустима

Зміст

Деякі американські журналісти пишуть, а українські журналісти за ними повторюють: "Трамп може використати $330 млрд заморожених російських активів, передавши їх Києву для купівлі американської зброї, - The Telegraph". і в такому дусі. 

Так от! Дональд Трамп не може використати $330 млрд заморожених російських активів на закупівлю для України американської зброї. В першу чергу, тому, що на території США заморожена дуже маленька частка російських активів і становить лише $5 млрд, а не $330 млрд.

Із замороженими російськими активами картина така: Всього у світі заморожено у 2023 році 335 млрд російських активів. Проте більшість заморожених активів РФ, безперечно, зберігається в Європі (217 мільярдів доларів США (201 мільярд євро) при цьому Сполучені Штати мають лише невелику частину (5 мільярдів доларів США (4,5 мільярда євро), а також Японія утримує незначну суму у кілька млрд $.   

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Спецпредставник США у справах України та Росії Кіт Келлог вже два дні поспіль спростовує інформацію неакуратних журналістів про можливі закупівлі американської зброї з використанням для цього заморожених російських активів. Кіт Келлог наголошує, що такі переговори ведуться, але вони перебувають щойно у початковій фазі. 

Водночас спецпредставник США у справах України та Росії старанно пояснив та детально розтлумачив іншу опцію. Аби припинилась війна в Україні, США намагаються домовитись з країнами ОПЕК знизити ціни на нафту до $45 за барель. Келлог заявив, що за нинішнього рівня цін на "чорне золото" близько 78 доларів за барель Росія продовжує заробляти мільярди, але якщо ціну опустити до 45 доларів за барель, Кремль втратить ці доходи.

"Цьому прийде кінець, і Трамп сказав це вчора у Давосі: що ключову роль відіграє не лише дипломатія, а й економіка", - додав спецпредставник.

Спецпосланець Кіт Келлог заявив, що міжнародна спільнота не зможе змусити РФ припинити війну проти української держави, просто надаючи їй зброю та допомагаючи Україні перемагати на фронті. Потрібні ще й економічні методи впливу.

Джерело

Про автора. Ростислав Демчук, журналіст, експерт з євроатлантичних питань

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Економіка
Україна
журналісти
санкції проти Росії
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
зброя для України
Кіт Келлог
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