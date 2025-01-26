Деякі американські журналісти пишуть, а українські журналісти за ними повторюють: "Трамп може використати $330 млрд заморожених російських активів, передавши їх Києву для купівлі американської зброї, - The Telegraph". і в такому дусі.

Так от! Дональд Трамп не може використати $330 млрд заморожених російських активів на закупівлю для України американської зброї. В першу чергу, тому, що на території США заморожена дуже маленька частка російських активів і становить лише $5 млрд, а не $330 млрд.

Із замороженими російськими активами картина така: Всього у світі заморожено у 2023 році 335 млрд російських активів. Проте більшість заморожених активів РФ, безперечно, зберігається в Європі (217 мільярдів доларів США (201 мільярд євро) при цьому Сполучені Штати мають лише невелику частину (5 мільярдів доларів США (4,5 мільярда євро), а також Японія утримує незначну суму у кілька млрд $.

Читайте також: Україна має моральне право говорити про перезапуск міжнародних інституцій Спецпредставник США у справах України та Росії Кіт Келлог вже два дні поспіль спростовує інформацію неакуратних журналістів про можливі закупівлі американської зброї з використанням для цього заморожених російських активів. Кіт Келлог наголошує, що такі переговори ведуться, але вони перебувають щойно у початковій фазі.

Водночас спецпредставник США у справах України та Росії старанно пояснив та детально розтлумачив іншу опцію. Аби припинилась війна в Україні, США намагаються домовитись з країнами ОПЕК знизити ціни на нафту до $45 за барель. Келлог заявив, що за нинішнього рівня цін на "чорне золото" близько 78 доларів за барель Росія продовжує заробляти мільярди, але якщо ціну опустити до 45 доларів за барель, Кремль втратить ці доходи.

"Цьому прийде кінець, і Трамп сказав це вчора у Давосі: що ключову роль відіграє не лише дипломатія, а й економіка", - додав спецпредставник.