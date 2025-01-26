На інавгурації Трампа був присутній Арахамія: Independent пояснює, що це означає

Про це інформує Independent.

Арахамія став одним із небагатьох іноземних високопосадовців, які змогли потрапити до ротонди Капітолія після перенесення церемонії через морози.

Його присутність на інавгурації стала можливою після того, як минулого тижня він з'явився в якості гостя на вечірці з використанням зірково-смугастого юніон-джека в п'ятницю перед інавгурацією.

Вечірка, почесним гостем якої був Найджел Фарадж, була організована вашингтонським політтехнологом Джеррі Ганстером і прихильниками виходу Великої Британії з ЄС Енді Вігмором і Арроном Бенксом, які мають тісні зв'язки з адміністрацією.

У виданні зазначили, що присутність Арахамії є важливим сигналом для України та свідчить про намір Трампа налагодити продуктивні відносини з Києвом. За словами джерел, "це важливий крок, що свідчить про намір президента США забезпечити Україні належну підтримку".

Згодом в інтерв’ю українським ЗМІ Арахамія повідомив, що очікує на зустріч офіційної української делегації з президентом США наступного місяця.

"Зараз ми працюємо над тим, щоб відповідні зустрічі відбулися на міжпарламентському та інших рівнях", - зазначив він.

У виданні додали, що цей оптимізм є особливо важливим на тлі недавніх заяв Трампа, в яких він описував Зеленського як "не ангела", частково звинувативши його у війні з Росією, а нова адміністрація Білого дому припинила будь-яку іноземну допомогу за межами Ізраїля та Єгипту.