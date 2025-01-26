НАТО почало ділитися секретними даними з ЄС і оборонною промисловістю, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що відповідний крок є частиною зусиль НАТО, що спрямовані на збільшення виробництва в рамках того, що новий генеральний секретар Марк Рютте називає "переходом до мислення воєнного часу".

За словами людей, які побажали залишитися анонімними, НАТО шукає спосіб виразити деякі з сукупних цілей у форматі, який можна безпечно поширювати, щоб переконати компанії збільшити виробничі потужності.

Крім цього, такий крок вимагатиме консенсусу серед країн НАТО, і він може бути досягнутий вже протягом "наступних кількох місяців".

Альянс також розпочав процес обміну деякими засекреченими стандартами з Європейським союзом. Зважаючи на чутливість інформації, вони будуть оприлюднюватися поступово, в міру того, як НАТО їх опрацьовуватиме та оновлюватиме стандарти.

"Ці стандарти є військовими критеріями, спрямованими на гармонізацію збройних сил країн-членів і досягнення оперативної сумісності між союзниками. Вони можуть включати, наприклад, калібри озброєнь або спільну військову лексику", - йдеться у дописі.

Як пише видання, отримання цієї інформації може дозволити ЄС гармонізувати норми як у військових питаннях, так і в питаннях подвійного використання, таких як радіочастоти.