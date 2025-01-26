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НАТО почало ділитися секретними даними з ЄС і оборонною промисловістю, - Bloomberg

Катерина Єсікова
26 січня, 2025 неділя
21:02
Світ НАТО

НАТО розпочало процес передачі оборонній промисловості деяких своїх надсекретних даних щодо стандартизації озброєнь і розширення виробничих потужностей

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що відповідний крок є частиною зусиль НАТО, що спрямовані на збільшення виробництва в рамках того, що новий генеральний секретар Марк Рютте називає "переходом до мислення воєнного часу".

За словами людей, які побажали залишитися анонімними, НАТО шукає спосіб виразити деякі з сукупних цілей у форматі, який можна безпечно поширювати, щоб переконати компанії збільшити виробничі потужності. 

Крім цього, такий крок вимагатиме консенсусу серед країн НАТО, і він може бути досягнутий вже протягом "наступних кількох місяців".

Альянс також розпочав процес обміну деякими засекреченими стандартами з Європейським союзом. Зважаючи на чутливість інформації, вони будуть оприлюднюватися поступово, в міру того, як НАТО їх опрацьовуватиме та оновлюватиме стандарти.

"Ці стандарти є військовими критеріями, спрямованими на гармонізацію збройних сил країн-членів і досягнення оперативної сумісності між союзниками. Вони можуть включати, наприклад, калібри озброєнь або спільну військову лексику", - йдеться у дописі.

Як пише видання, отримання цієї інформації може дозволити ЄС гармонізувати норми як у військових питаннях, так і в питаннях подвійного використання, таких як радіочастоти.

  • Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив: Європа має вітати заклик президента США Дональда Трампа щодо збільшення військових витрат країн НАТО до 5% ВВП.
Теги:
Новини
ЄС
зброя
військові
НАТО
Військові новини
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